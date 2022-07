Manchester United exclut la sortie d’Anthony Martial cet été

Manchester United a exclu de laisser Anthony Martial partir cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

United était disposé à écouter les offres de Martial plus tôt cet été, mais une combinaison de la forme de pré-saison de l’attaquant français et de l’incertitude quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo signifie qu’il fait partie des plans d’Erik ten Hag pour la nouvelle saison.

– Bulletins de transfert: évaluation des affaires de Man Utd jusqu’à présent

– Ten Hag parle à ESPN : Nouvelle ère, transferts, Ronaldo et plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Martial a profité de sa chance d’impressionner en tant qu’attaquant en l’absence de Ronaldo lors de la tournée de United en Thaïlande et en Australie, marquant trois buts en trois matchs.

Ronaldo a raté le voyage pour régler un “problème familial” et Ten Hag a admis qu’il ne savait pas quand le joueur de 37 ans reprendrait l’entraînement.

United lance sa campagne de Premier League contre Brighton le 7 août.

Ce fut un revirement impressionnant pour Martial, six mois seulement après avoir été autorisé à rejoindre Séville en prêt en janvier.

Le joueur de 26 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2024 au moins, était déterminé à quitter le club après être tombé en disgrâce la saison dernière, bien que son passage en Espagne n’ait donné qu’un seul but en 12 apparitions.

Séville a décidé de ne pas essayer de signer définitivement Martial mais, à la faveur de Ten Hag cet été, il a convaincu le patron de United qu’il méritait une place dans l’équipe.

Il pourrait commencer la saison en tant qu’avant-centre de premier choix de United, Ten Hag acceptant que Ronaldo ait besoin de temps pour se mettre au courant une fois de retour à Carrington.

Alors que Martial devrait rester à Old Trafford, des sources ont déclaré à ESPN que le club était toujours ouvert aux joueurs partant pendant la fenêtre de transfert.

Mais United s’attend à ce que les dépenses, y compris les prêts, soient décidées plus près de la date limite du 1er septembre.

Il est admis que les joueurs voudront voir à quel point ils sont impliqués dans les premiers matchs de la saison avant de décider de rester ou non.

Les défenseurs Eric Bailly et Phil Jones sont deux joueurs qui pourraient chercher à partir.

Ten Hag a hérité d’une équipe qui comprenait six défenseurs centraux seniors – Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe, Bailly et Jones – et a déjà signé un autre avec l’international argentin Lisandro Martinez.