« Manchester United était mon échappatoire » – David Beckham sur la gestion de la douleur de la Coupe du Monde

David Beckham a déclaré que Manchester United était son « échappatoire » après les retombées de son carton rouge pour l’Angleterre contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998.

L’ancien capitaine anglais a été expulsé pour avoir expulsé Diego Simeone en représailles lors des huitièmes de finale à Saint-Etienne et malgré une démonstration héroïque des 10 hommes des Three Lions pendant plus de 70 minutes, les Sud-Américains ont continué à gagner aux tirs au but.

Beckham a été fortement critiqué par les médias et les fans de football en Angleterre après l’élimination de la Coupe du monde, qui est largement évoquée dans les médias. nouveau documentaire Netflix sur sa vie, et l’homme de 48 ans – qui n’en avait que 23 à l’époque – a expliqué comment son club l’avait aidé à faire face à toute la négativité et au mauvais sang après France 98.

« Manchester United était mon échappatoire », a-t-il déclaré au Podcast Restez fidèle au football.

« En fin de compte, le football était mon travail, mais je l’aurais fait de toute façon, même si je n’avais pas été payé. J’adorais le football, c’était une évasion, mais en toute honnêteté, United était mon évasion. tous.

« Une fois, j’étais à l’entraînement, quand tu avais quelqu’un comme Keaney [Roy Keane] dans l’équipe, qui fixe les normes les plus élevées, non seulement le week-end mais aussi tous les jours. J’ai toujours pensé que j’étais professionnel et dévoué, mais ce n’est rien comparé à ce qu’était Keaney : chaque jour à l’entraînement, il voulait gagner.

« On parle toujours du gaffer [Sir Alex Ferguson] donner le bon exemple – mais tous les membres de notre équipe ont donné le bon exemple. Je savais qu’une fois revenu de la Coupe du Monde [in 1998]une fois que je serais dans cette saison, je serais protégé.

« Cela s’est vu dès le premier match de la saison : même si je recevais autant de bâtons, je m’en fichais parce que j’étais protégé par l’équipe. »

