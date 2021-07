Manchester United et Paul Pogba restent en pourparlers sur un nouveau contrat

Manchester United et Paul Pogba sont toujours en discussion pour un nouveau contrat, selon le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba est entré dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et a suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

– Carnet : les clubs de Premier League craignent le chaos du COVID-19

-Dawson : Comment Lingard a relancé sa carrière grâce à un prêt de West Ham

Si le club ne parvient pas à s’entendre sur de nouveaux termes avec l’international français, il pourra repartir gratuitement l’été prochain après avoir également quitté United à la fin de son contrat lorsqu’il a rejoint la Juventus en 2012.

« Des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et les représentants du club », a déclaré Solskjaer, après une défaite 4-2 en pré-saison contre QPR samedi.

« Tout le dialogue que j’ai eu avec Paul, c’est qu’il attend la saison avec impatience. Il y a toujours des spéculations sur Paul, les discussions entre le club et les représentants de Paul, je ne connais pas tous les détails de chacun d’entre eux. Je ‘ Je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet.

« Il y a toujours des clubs intéressés et bien sûr, nous avons vu Paul à son meilleur et Paul sait ce que nous en pensons et j’ai apprécié mon temps à travailler avec lui et j’espère que nous pourrons travailler ensemble. »

United a annoncé samedi matin que Solskjaer avait signé un nouveau contrat de trois ans pour rester en tant que manager jusqu’en 2024 au moins.

Paul Pogba a de nouveau été lié à un éloignement d’Old Trafford cet été. Photo de Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images

Le Norvégien a déjà sanctionné la signature de 72,9 millions de livres sterling de Jadon Sancho du Borussia Dortmund et a suggéré qu’il pourrait y avoir d’autres nouveaux arrivants à suivre avant la date limite au milieu de l’intérêt pour le défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

« On ne dit jamais qu’une équipe est complète », a déclaré Solskjaer. « C’est toujours dynamique, toujours des pièces en mouvement et vous devez être prêt pour les changements.

« Nous savions que cela allait être une reconstruction et plus proche d’une équipe que j’envisageais, avec un flair offensif, un rythme et une solidité défensive. La saison dernière, nous sommes restés invaincus à l’extérieur de la ligue, nous avons marqué des buts et resserré à l’arrière également.

« C’est un honneur d’avoir le rôle de manager et c’est continuer le travail que nous avons fait avec le personnel, continuer à ajouter de petites choses à améliorer et nous sommes devenus une meilleure équipe. J’espère que maintenant nous pouvons passer à l’étape suivante et relever le défi pour trophées. »

Solskjaer a vu son équipe subir une lourde défaite à Loftus Road malgré les buts de Jesse Lingard et Anthony Elanga.

Elanga, 18 ans, a déjà impressionné cet été après avoir marqué son premier but senior lors de la dernière journée de la saison dernière et Solskjaer a déclaré qu’il pourrait avoir un rôle à jouer pour l’équipe première lorsque la nouvelle campagne commencera en août.

« Il serait facile de dire que le garçon devrait être prêté, mais il s’en sort si bien », a ajouté Solskjaer. « Il est électrique, il a le rythme, les compétences et il a le courage et la bravoure d’un joueur de Man United.

« Aujourd’hui, il a créé des opportunités pour les autres et pour lui-même. Je ne serais pas surpris qu’il reste ici. Cela dépend, bien sûr. C’est important pour lui de se développer et d’avoir du temps de jeu, mais c’est un personnage que nous n’avons pas vraiment décidé . »