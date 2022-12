Manchester United et Liverpool veulent le prodige de Preston Felipe Rodriguez-Gentile – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de vendredi…

DAILY MIRROR

Manchester United et Liverpool font partie des clubs qui gardent un œil sur le prodige de Preston Felipe Rodriguez-Gentile, qui a marqué cinq fois lors d’un match nul en FA Youth Cup plus tôt cette saison.

Gareth Bale est prêt à jouer en MLS pendant au moins une autre saison et souhaite continuer son temps avec LAFC, tout en poursuivant sa carrière internationale avec le Pays de Galles.

Gareth Bale veut continuer à jouer encore un an





Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré aux médias allemands qu’il n’avait pas pu rendre visite à Boris Becker pendant son séjour en prison car il était considéré comme un risque trop important pour la sécurité.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

La star d’Arsenal et d’Angleterre, Beth Mead, a appelé à une étude mondiale sur les raisons pour lesquelles les footballeuses sont plus sensibles aux blessures du LCA qui sévissent actuellement dans le football féminin.

COURRIER QUOTIDIEN

Allan Saint-Maximin espère que la star de la Coupe du monde de France, Marcus Thuram, refusera un transfert à Liverpool en faveur d’un lien avec lui à Newcastle United.

Arsenal souhaiterait signer le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot cet été après l’échec de son transfert potentiel à Manchester United l’été dernier.

Le Français Adrien Rabiot





Le président de Barcelone, Joan Laporta, a révélé qu’il n’avait jamais voulu vendre Frenkie de Jong malgré les nombreuses rumeurs et spéculations imprimées sur le milieu de terrain néerlandais l’été dernier.

Thierry Henry pense que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, deviendra le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer six buts dans le même match.

Nottingham Forest a rejoint Fulham dans la course pour signer le milieu de terrain d’Everton Abdoulaye Doucoure.

Le patron de Séville, Jorge Sampaoli, affirme qu’Isco “n’a pas répondu aux attentes du club” après que son contrat a été étonnamment résilié après moins de six mois.

Claudio Ranieri devrait faire son retour dans les rangs de l’encadrement en prenant pour la deuxième fois la tête du club de Serie B de Cagliari.

LE SOLEIL

Benfica aurait placé un prix de 105 millions de livres sterling sur le milieu de terrain Enzo Fernandez, une cible potentielle pour Liverpool et Manchester United, à la suite d’une belle série de performances pour les champions de la Coupe du monde, l’Argentine.

L’équipe de Serie A Napoli est entrée dans la course pour signer le milieu de terrain d’Angers et du Maroc Azzedine Ounahi, qui a été lié aux clubs de Premier League Leicester City et Newcastle United.

Azzedine Ounahi a excellé pour le Maroc à la Coupe du monde





Newcastle United est intéressé par la signature de Memphis Depay de Barcelone et pourrait être en mesure de le sécuriser pour seulement 9 millions de livres sterling.

Barcelone envisage de quitter Raphinha, la star brésilienne n’ayant “pas réussi à respecter ses normes de Leeds” depuis son déménagement estival de 55 millions de livres sterling.

Leeds United fait face à la concurrence du côté français de Lyon pour le défenseur d’Everton Mason Holgate, qui pourrait être mis à disposition le mois prochain alors que le club de Goodison Park cherche à réduire sa masse salariale.

Le sort désastreux de prêt de Dele Alli avec Besiktas a atteint un autre creux lorsqu’il a été remplacé après 30 minutes d’un match de coupe avec l’équipe de troisième niveau Sanliurfasport à un chœur de huées, les géants turcs continuant à tourner un déficit de 2-0 à l’époque. Alli a remporté une victoire 4-2.

QUOTIDIEN EXPRESS

Le “bras droit” de Cristiano Ronaldo serait arrivé en Arabie saoudite dans le cadre d’un transfert lucratif vers Al-Nassr qui se rapproche de plus en plus.

La FIFA subit des pressions pour enquêter sur le comportement du gardien de but d’Aston Villa, Emiliano Martinez, lors des célébrations prolongées de l’Argentine après sa victoire en finale de la Coupe du monde, ainsi que sur les moqueries et les abus racistes présumés visant le Français Kylian Mbappe par les supporters argentins.

Émiliano Martinez





LES TEMPS

Cristiano Ronaldo est sur le point d’achever son transfert vers l’équipe saoudienne d’Al-Nassr après avoir échoué à obtenir une offre de contrat viable de la part d’une équipe des principales ligues européennes.

Tottenham est impatient de renforcer ses options de milieu de terrain central avec un autre joueur de la Juventus, cette fois en regardant l’international français Adrien Rabiot.

L’ancienne star de la ligue de rugby Sam Burgess a nié avoir pris de la cocaïne après avoir été arrêté pour avoir prétendument échoué à un test routier en Australie.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Le milieu de terrain algérien Ahmed Kendouci, qui a été lié à la fois aux Rangers et au Celtic, pourrait bien finir par rester dans son pays natal après que le leader de la ligue Belouizdad a confirmé son intérêt pour lui.

Le président de Ferencvaros, Gabor Kubatov, s’attend à ce que le milieu de terrain tunisien Aissa Laidouni quitte le club en janvier, mais admet qu’il n’a aucune idée de l’endroit où le joueur, lié au Celtic, à de nombreux clubs français et à Wolfsburg, finira par jouer son métier.