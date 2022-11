Manchester United et Liverpool : les ventes de clubs de Premier League vont-elles se transformer en surenchère ? | Nouvelles du football

Deux des plus grands clubs du monde sont sur le marché – et la course à la vente a commencé.

Manchester United et Liverpool – une rivalité historique en Premier League et la royauté du football anglais – sont simultanément disposés à écouter les offres des acheteurs potentiels.

Les propriétaires des Reds, Fenway Sports Group, ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’ils étaient “ouverts à l’investissement” bien qu’ils restent “pleinement engagés” envers le club avec les banques Goldmann Sachs et Morgan Stanley chargées d’évaluer l’intérêt autour d’une vente.

Maintenant, quelques semaines plus tard, la famille Glazer est prête à vendre alors que United prévoit d’identifier des “alternatives stratégiques” et a déclaré que le processus envisagerait un certain nombre d’options “y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise “.

Alors que va-t-il se passer ensuite ? Sky Sports Nouvelles La journaliste senior Melissa Reddy et l’expert en finances du football Kieran Maguire analysent les points clés autour des ventes des clubs.

Pourquoi Liverpool et Man United sont-ils tous les deux sur le marché ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Ransom de Sky Sports News rapporte que la famille Glazer est prête à vendre Manchester United après 17 ans de propriété



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy : “Vous pourriez vous tourner vers la vente de Chelsea plus tôt cette année. Roman Abramovich a été sanctionné et il n’avait pas d’autre choix que de vendre le club.

« Bien qu’il s’agisse d’une vente forcée, Chelsea a tout de même rapporté un chiffre de 4,25 milliards de livres sterling, ce qui en a étonné beaucoup. au-delà de cela.

“United a également des éléments à prendre en compte comme le risque de taux d’intérêt et il y a les coûts gonflés d’avoir à rivaliser sur et en dehors du terrain avec des clubs appartenant à l’État.”

Déclaration de Manchester United Manchester United plc (NYSE : MANU), l’un des clubs sportifs les plus prospères et les plus historiques au monde, annonce aujourd’hui que le conseil d’administration de la société (le « conseil ») entame un processus d’exploration d’alternatives stratégiques pour le club. Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial. Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société. Cela comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale, chacune dans le contexte de l’amélioration du succès à long terme des équipes masculines, féminines et académiques du club. équipes et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes.

Kieran Maguire, expert en financement du football : “Les Glazers ont vu ce qui s’est passé à Chelsea. Ils ont parlé à des amis du Fenway Sports Group à Liverpool, et ils sauront que le montant de l’intérêt qui a été placé, en termes de vente de Liverpool, est concerné.

“Étant donné le prix auquel Liverpool est probablement vendu, ils sentiront qu’ils peuvent obtenir une prime en plus de cela, et ce serait maintenant le moment idéal pour vendre – étant donné que Manchester United a maintenant besoin d’une énorme dépense, en termes d’infrastructure et aussi , sans doute, le recrutement des joueurs.”

Combien pourraient-ils être vendus?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Melissa Reddy rend compte de l’actualité à la fois Manchester United et Liverpool envisagent de nouveaux investissements et le potentiel d’une vente pure et simple, en même temps



Kieran Maguire : “Nous devons faire attention au prix de Chelsea car le gouvernement n’a reçu que 2,5 milliards de livres sterling, l’autre élément du prix est un engagement à dépenser de l’argent au cours des 10 prochaines années.

“Mais si vous comparez la taille relative de la rentabilité et des revenus générés à Manchester United à Chelsea, je pense qu’un chiffre entre 4 et 4,5 milliards de livres sterling est approprié, et s’il y a beaucoup d’intérêt, cela fera grimper le prix.

“Manchester United est un atout unique, c’est une marque mondiale, donc 5 milliards de livres sterling ne sont pas impossibles, mais ce serait très haut de gamme.”

Mélissa Reddy : “Lorsque vous regardez la valorisation des clubs de football et des équipes sportives en général, elle atteint une période de pointe dans un contexte financier mondial assez sombre et qui ne fera que s’éloigner au cours des prochaines années.”

Qui pourrait les acheter ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert en financement du football Kieran Maguire donne son avis sur la discussion autour de divers investisseurs potentiels intéressés par Manchester United



Mélissa Reddy : “Les conseillers financiers de United sont le groupe Raine – ils supervisaient les soumissionnaires potentiels pour Chelsea. Ils ont beaucoup d’intérêt dans le dossier de personnes très riches qui souhaitent investir dans un club de football.

“Pour Liverpool, ils sont conseillés par Goldman Sachs, qui a aidé Clearlake Capital qui fait partie du consortium qui a acheté Chelsea. Les deux équipes faisant venir des personnes si fortement impliquées dans ce processus, cela nous en dit long.

“Le plus important est de s’assurer, s’ils sont sur le marché, qu’ils se retrouvent entre de bonnes mains.”

Image:

Avram Glazer (à gauche) et son frère Joel sont propriétaires de Man Utd depuis 17 ans





Kieran Maguire : “Nous avons vu plus de 200 parties intéressées par Chelsea, et c’était une entreprise en difficulté à l’époque.

“Chelsea est un grand club, Manchester United est un plus grand club – cela ne fait aucun doute. Donc, je pense que nous verrons d’abord l’intérêt des États-Unis, de nombreuses sociétés de capital-investissement estiment que le football – et la Premier League, en particulier – sont sous-évalués.

“Deuxièmement, si nous avons une Coupe du monde réussie au Moyen-Orient, alors que nous avons déjà un intérêt pour le football d’Abu Dhabi, du Qatar et d’Arabie saoudite, il existe d’autres régions du Moyen-Orient pour les investisseurs potentiels qui pourraient décider, sur le dos du Qatar et succès d’autres propriétaires du Moyen-Orient, qu’ils pourraient également être intéressés par l’acquisition de Manchester United.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher et Gary Neville débattent de la vente potentielle de Liverpool par les propriétaires Fenway Sports Group. Découvrez l’intégralité du fan debate spécial mi-saison sur la chaîne YouTube The Overlap



Sir Jim Ratcliffe pourrait-il être intéressé ?

Kieran Maguire : “Sir Jim est l’homme le plus riche du pays. Il vient de Manchester, il avait l’habitude d’aller à Old Trafford quand il était enfant. En termes de création d’un héritage dans sa ville natale, ce serait un rapprochement très romantique des esprits.

“Sir Jim est une personne qui a beaucoup de succès car il connaît la valeur d’une entreprise. Il a déjà investi dans le football français et dans d’autres sports également. Il ne paiera pas trop cher, mais en même temps, il serait intéressé par ce que l’actuel que les propriétaires recherchent, en termes de prix, et, si c’est approprié, il n’y a aucune raison pour qu’il ne jette pas son chapeau sur le ring.”