Manchester United et Liverpool entrent dans la course pour signer Houssem Aouar de Lyon; Arsenal, Tottenham en pole position

Manchester United, Liverpool et Tottenham ont rejoint Arsenal dans la course pour signer le meneur de jeu lyonnais Houssem Aouar cet été, ont indiqué des sources à ESPN.

Aouar a encore deux ans sur son contrat lyonnais, mais des sources ont déclaré à ESPN que le club de Ligue 1 souhaitait se débarrasser du joueur. L’équipe de Mikel Arteta sera confrontée à la concurrence pour sa signature des rivaux de Premier League United, Liverpool et Spurs.

Liverpool cherche à remplacer Georginio Wijnaldum qui a rejoint le Paris Saint-Germain en transfert gratuit cet été. Des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool suivait les progrès d’Aouar depuis un certain temps et pourrait être tenté de faire une offre.

Cependant, la relation de Liverpool avec Lyon n’a pas été la même depuis qu’ils ont tenté de recruter l’attaquant Nabil Fekir en 2018, mais l’accord n’a pas abouti.

United surveille également la situation d’Aouar en raison de l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba cet été. Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG envisageait de déménager pour le milieu de terrain et Ole Gunnar Solskjaer considérait Aouar comme un bon remplaçant pour Pogba.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal et les Spurs menaient la course pour signer Aouar malgré l’intérêt de United et Liverpool.

Arsenal est toujours en pole position malgré le rejet par Lyon d’une offre de 40 millions d’euros la saison dernière. Arsenal est à la recherche d’un milieu de terrain créatif cet été et après avoir raté Emiliano Buendia, qui a signé pour Aston Villa, une offre de 25 millions d’euros pourrait suffire à signer Aouar.

Les rivaux londoniens des Spurs recherchent également un joueur du profil d’Aouar et entretiennent d’excellentes relations avec Lyon depuis la signature de Tanguy Ndombele pour un montant record de club en 2019. Aouar et Ndombele ont excellé ensemble en France et les Spurs sont désireux de réunir la paire avant. la nouvelle saison.