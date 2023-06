Manchester United et le Bayern Munich auraient mené la course pour acquérir la signature de Randal Kolo Muani, un attaquant émergent de France. Selon un rapport du média français L Equipe, le club actuel de Kolo Muani, l’Eintracht Frankfurt, a fixé la valeur du joueur de 24 ans à 100 millions d’euros. Mais comme il y a aussi une marge de négociation, l’accord de transfert pourrait se faire autour de 60 à 70 millions. Selon son contrat actuel, Kolo Muani pourrait rester à Francfort jusqu’à l’été 2027.

Après avoir décroché un billet pour la prochaine Ligue des champions avec une troisième place en Premier League cette saison, Manchester United tient à renforcer son troisième attaquant lors de cette fenêtre de transfert estivale, avec le patron Erik Ten Hag à la recherche depuis longtemps. investissement. Cependant, les Red Devils peuvent voir une concurrence féroce du Bayern Munich pour concrétiser l’accord de Kolo Muani, car les géants de la Bundesliga gardent également les yeux sur le finaliste de la Coupe du monde.

Depuis qu’il a rejoint l’Eintracht Francfort l’été dernier en tant qu’agent libre, Randal Kolo Muani a porté son jeu à un autre niveau, devenant le prodige le plus en vogue de la saison précédente de Bundesliga. Combinaison exceptionnelle de vitesse et de capacité à marquer des buts, Kolo Muani a fait 43 apparitions pour Francfort la saison dernière dans toutes les compétitions et a marqué 23 buts au total tout en fournissant 17 passes décisives.

Le développement récent de Kolo Muani l’a également aidé à remporter sept convocations internationales depuis son passage en Bundesliga. Il a également marqué sa présence sur la feuille de match de la France lors de la Coupe du monde de football 2022 en décembre de l’année dernière. L’ancien leader nantais a également fait une brève apparition dans la finale la plus importante contre l’Argentine de Lionel Messi.

Grâce à sa forme brûlante la saison dernière, Kolo Muani devait attirer des offres de certains grands clubs. L’Eintracht Francfort a déjà informé les prétendants potentiels que toute offre inférieure à 80 millions d’euros ne serait pas prise en considération, selon un rapport de HardTackle.com plus tôt. Mais le dernier appel ne sera pris que par Kolo Muani, pour qui une offre de jouer en Premier League pourrait être assez difficile à refuser.

Kolo Muani, cependant, avait précédemment exprimé son désir de jouer au moins une autre saison pour Francfort malgré la réception de plusieurs offres alléchantes de plusieurs grands clubs. Parlant de ses rumeurs de transfert, Kolo Muani a déclaré à TMW : « Je pourrais peut-être rester. En raison de la durée de mon contrat, il est possible que je continue à jouer en tant qu’attaquant de l’Eintracht. La pression des millions est réelle, mais il y aura une autre occasion de faire ses adieux. Ce n’est pas le bon moment. »