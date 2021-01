Manchester United et l’AC Milan perdent contre ‘Gladbach sur Kouadio Kone

La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Kone pour snober United et Milan

Le Borussia Mönchengladbach est sur le point de signer Kouadio Kone de Toulouse, selon un journaliste de football italien Fabrizio Romano.

Le joueur de 19 ans n’était lié qu’hier à Manchester United, à l’AC Milan et à Leeds United, mais Romano pense qu’un déménagement à Mönchengladbach n’est « qu’à un pas ».

Toulouse aurait accepté une offre de 9 millions d’euros, tandis que des conditions personnelles auraient également été acceptées. Milan aurait offert seulement 5 millions d’euros plus des ajouts en comparaison, mais Toulouse a maintenant conclu un accord plus proche des 10 millions d’euros qu’ils recherchaient.

L’accord devrait durer cinq ans et demi, et il s’associera à un certain nombre de joueurs ayant joué dans la ligue française, notamment Marcus Thuram et Plaidoyer d’Alassane.

Kone a joué 17 fois cette saison et a aidé Toulouse à la deuxième place de la Ligue 2. Il est un puissant joueur box-to-box décrit par beaucoup comme un Paul Pogba.

West Ham veut que King déménage

West Ham United est à la recherche d’un attaquant suivant Sébastien Haller déménagement à Ajax en voie d’achèvement jeudi, et Joshua King serait en tête de la liste de David Moyes, selon The Sun.

Moyes a tenté de capturer l’attaquant de Bournemouth cet été, mais les Cherries ont rejeté l’offre des Hammers de 13 millions de livres sterling.

West Ham valorise toujours King autour de ce prix, mais ils devront peut-être chercher derrière le canapé pour trouver plus de centimes. Newcastle United et West Bromwich Albion s’intéressent également aux services de King, ce qui augmente sa valeur.

Newcastle et West Brom seraient disposés à payer environ 15 millions de livres sterling, ce qui est plus que ce que le propriétaire de West Ham, David Sullivan, est prêt à offrir.

Cependant, maintenant que Haller a terminé son déménagement, cela donne à West Ham non seulement plus d’incitation à remplir ses chaussures, mais aussi de l’argent pour les aider à le faire.

King est en rupture de contrat à la fin de la saison, mais Bournemouth ne veut toujours pas le laisser aller à bon marché ce mois-ci.

Atletico Eye Dembele en remplacement de Costa

L’Atletico Madrid est à la recherche d’un nouvel attaquant après avoir terminé Diego Costa contrat, et le club tient à atterrir Moussa Dembele de Lyon, selon L’Equipe.

Dembele vient tout juste de rentrer d’une blessure au bras et malgré la fin des deux dernières saisons en tant que meilleur buteur du club, il est ouvert à un éloignement de la France, indique le rapport. Il n’a marqué qu’une seule fois cette saison et a commencé six matchs.

Madrid a manifesté son intérêt ces derniers jours. Dembele est sous contrat à Lyon jusqu’en 2023, mais serait désireux de déménager dans la capitale espagnole pour rejoindre l’Atletico.

West Ham serait également intéressé, bien qu’il soit susceptible d’être lié à tous les attaquants disponibles étant donné le départ susmentionné de Haller.

Lyon hésite à vendre qui que ce soit en janvier, mais pourrait être persuadé d’encaisser alors que Dembele est hors de forme.

Tap-ins

– Nice espère atterrir Mamadou Sakho comme leur deuxième signature défensive du mercato de janvier après l’arrivée de William Saliba prêté par Arsenal, selon Nice Matin en France. Le joueur de 30 ans n’a fait que quatre apparitions cette saison après quatre campagnes à Crystal Palace, et le patron des Eagles, Roy Hodgson, souhaite réduire l’âge de son équipe, tout en dégageant un budget pour la renforcer.

– Gardien de but de Manchester United Sergio Romero a apparemment fait ses adieux à ses coéquipiers de Manchester United avant un déménagement en janvier, selon le Manchester Evening News. Romero ne s’est pas entraîné à Carrington ce mois-ci et il a été rapporté que le gardien de but, qui n’est pas sous contrat cet été, a accepté de déménager à Boca Juniors.