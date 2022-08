Manchester United et Everton parmi les clubs avec le plus de travail à faire avant la date limite

Il reste un peu plus de deux semaines avant la fermeture du mercato le 1er septembre, et plusieurs clubs de Premier League ont encore beaucoup de travail devant eux.

Ici, l’agence de presse PA ressemble à celles qui ont les plus grandes listes de choses à faire dans les derniers jours d’août.

Manchester United

La performance de Manchester United lors de la défaite à Brentford a soulevé des questions quant à savoir s’ils sont capables ou non de jouer selon les instructions d’Erik ten Hag (John Walton / PA)

Où commencer? La défaite 4-0 de samedi contre Brentford a impitoyablement révélé les problèmes rencontrés dans une équipe United constituée de plusieurs managers et un processus de recrutement confus, posant la question de savoir si cette équipe peut jouer comme Erik ten Hag le souhaite. David De Gea semble mal à l’aise avec le désir de son entraîneur de jouer depuis l’arrière et, avec le départ de Dean Henderson, il a besoin de concurrence. Lisandro Martinez et Tyrell Malacia ont ajouté des chiffres en défense, mais United a encore besoin d’améliorations importantes au milieu de terrain en plus de l’acquisition attendue d’Adrien Rabiot, avec la poursuite de trois mois de Frenkie de Jong qui gronde. L’attaque est une autre préoccupation, l’attitude de Cristiano Ronaldo devenant une distraction et Anthony Martial – un joueur jugé excédentaire par rapport aux besoins la saison dernière – la principale alternative en l’état.

Everton

Everton tient à ramener Idrissa Gueye, à droite, au club (Julien Poupart/PA)

Après un démarrage lent à la fenêtre, Everton a pris vie, avec Conor Coady et Amadou Onana suivant James Tarkowski et Dwight McNeil dans le club. Mais il en faut bien plus. L’ancien talisman Richarlison doit être remplacé après son transfert à Tottenham, Dominic Calvert-Lewin, sujet aux blessures, étant à nouveau mis à l’écart et le vétéran Salomon Rondon, le seul autre attaquant senior de l’équipe. Les efforts se poursuivent pour ramener le milieu de terrain Idrissa Gueye au club du Paris St Germain et pourraient être redoublés compte tenu de la blessure aux ischio-jambiers subie par Abdoulaye Doucoure samedi, ce qu’Everton ne peut pas se permettre compte tenu du nombre de milieux de terrain déjà dans la salle de traitement.

Leicester

Leicester doit vendre avant de pouvoir acheter, mais les mouvements prévus pour Youri Tielemans ne se sont pas encore matérialisés (Richard Sellers/PA)

Leicester se dirige vers les deux dernières semaines de la fenêtre toujours sans avoir fait de signature majeure. Des départs ont toujours été nécessaires pour financer de nouveaux visages, mais bien que Kasper Schmeichel soit allé à Nice et que Hamza Choudhury ait rejoint Watford en prêt, des accords plus importants doivent encore se concrétiser. L’intérêt d’Arsenal pour Youri Tielemans n’a pas été suivi et il y a eu peu d’offres pour les joueurs que Leicester veut vendre, laissant les Foxes repousser les offres de Wesley Fofana, James Maddison et Timothy Castagne. Brendan Rodgers veut toujours des renforts en défense et au milieu de terrain offensif, mais le temps presse pour que cela se produise alors que les cibles signent ailleurs.

West Ham

L’Italien Gianluca Scamacca est l’un des nombreux nouveaux visages à West Ham mais David Moyes a toujours besoin de renforts (John Walton / PA)

David Moyes n’a pas été timide dans cette fenêtre, avec la meilleure partie des 100 millions de livres sterling déjà dépensée pour Gianluca Scamacca, Nayef Aguerd, Maxwel Cornet, Flynn Downes et Alphonse Areola. Pourtant, West Ham se dirige vers une autre saison de courts métrages de football européens attendus en défense et au milieu de terrain. Une blessure à Aguerd signifiait que Kurt Zouma était le seul demi-centre en forme pour les deux premiers matchs, l’arrière latéral Ben Johnson étant invité à jouer hors de position lors des défaites contre Manchester City et Nottingham Forest. Downes, amené de Swansea, est le principal remplaçant de Declan Rice et Tomas Soucek au milieu de terrain, avec plus d’expérience impérative dans ce département.

Bornemouth

Scott Parker a clairement indiqué après la défaite de samedi contre Manchester City qu’il avait encore besoin de plus de signatures (Martin Rickett / PA)

Bournemouth a mis du temps à investir lors de son retour dans l’élite et bien que cela ait finalement commencé à changer, Scott Parker était clair après la défaite de samedi contre Manchester City qu’il en fallait beaucoup plus. Parker a besoin d’un autre défenseur central pour suivre Marcos Senesi dans le club alors qu’il passe à une formation 5-3-2, après avoir déployé le milieu de terrain Jefferson Lerma en défense lors des deux premiers matches. Des buts sont également nécessaires et Parker veut une autre option offensive après avoir fait venir Kieffer Moore de Cardiff en janvier.