Manchester United et Erik Ten Hag font une déclaration sur l’avenir de Mason Greenwood après l’abandon des accusations de police

Manchester United procédera à un examen interne de l’avenir de Mason Greenwood au club, après l’abandon des charges de police contre l’attaquant.

Le club n’a pas précisé le type de processus qu’il mènera, combien de temps cela prendra, ni fait allusion à ce que pourrait être le résultat.

Greenwood a été suspendu par United depuis qu’il a été arrêté pour la première fois, soupçonné de viol et d’agression sur une femme en janvier 2023.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le club a déclaré: “Manchester United prend note de la décision du Crown Prosecution Service selon laquelle toutes les charges retenues contre Mason Greenwood ont été abandonnées.

“Le club va maintenant mener son propre processus avant de déterminer les prochaines étapes. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus ne sera pas terminé.”

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis son arrestation il y a plus d’un an, Greenwood a également commenté l’affaire en disant: «Je suis soulagé que cette affaire soit maintenant terminée et je tiens à remercier ma famille, mes proches et mes amis pour leur soutien. Il n’y aura pas d’autre commentaire pour le moment.”

Qu’a dit Erik Ten Hag à propos de Mason Greenwood ?

Vendredi matin, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a tenu l’une de ses conférences de presse habituelles d’avant-match, avant le match de samedi contre Crystal Palace.

Il a été interrogé sur la situation de Greenwood, mais a refusé de commenter.

Ten Hag a déclaré: “Pour le moment, je ne peux pas commenter le processus. Je ne peux rien en dire. Je me réfère à la déclaration du club et pour le moment, je ne peux rien ajouter.”

Mason Greenwood rejouera-t-il pour Manchester United ?

On ne sait pas si Mason Greenwood jouera à nouveau pour Manchester United. Compte tenu de la déclaration du club, il semble que le processus interne décidera probablement de le réintroduire ou non dans l’équipe, bien que les paramètres de cet examen n’aient pas été confirmés. Jusqu’à ce que cette décision soit prise, la suspension de Greenwood devrait se poursuivre et il ne fera pas partie des équipes du jour de match ni ne participera à l’entraînement.

La décision finale du club ne suivra pas forcément celle de l’enquête policière.

Combien de temps reste-t-il au contrat de Mason Greenwood ?

Mason Greenwood a signé un prolongation de contrat de quatre ans et demi avec Manchester United en janvier 2021 qui le maintient au club jusqu'en juin 2025.