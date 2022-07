Manchester United et Chelsea sont-ils prêts à se battre contre le défenseur du Bayern Munich cet été ?

Chelsea et Manchester United devraient à nouveau se battre sur le marché des transferts car ils sont deux des équipes intéressées par le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard cet été, selon des informations en France.

Chelsea et Thomas Tuchel souhaitent trouver un remplaçant approprié pour Reece James cette saison, alors que Cesar Azpilicueta pourrait être lié à Barcelone, l’Anglais ayant subi une saison sujette aux blessures la dernière fois.

Pendant ce temps, Erik ten Hag serait mécontent de ses choix actuels d’arrière droit et Aaron wan-Bissaka devrait quitter le club cet été, ne laissant que Diogo Dalot comme option viable à ce poste.

Et, après avoir raté Jonathan Clauss cet été, les deux clubs devraient envisager un transfert pour le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard, le joueur de 26 ans envisageant de quitter la Bavière cet été, selon L’Equipe.

Deux problèmes face à la paire de chasse

Cependant, Manchester United et Chelsea sont confrontés à deux problèmes s’ils souhaitent conclure un accord pour le Français. Premièrement, ils ne sont pas seuls, l’Atletico Madrid et la Juventus envisageant également une décision pour le défenseur.

Deuxièmement, et peut-être plus important encore, on pense que Pavard souhaite revenir à ses racines en tant que défenseur central plutôt qu’en tant qu’arrière latéral.

Chelsea a déjà signé Kalidou Koulibaly de Naples et conclut un accord avec le défenseur central de Séville Jules Kounde, ce qui signifie que il est peu probable qu’ils chercheraient aussi à déménager pour Pavard.

De plus, Manchester United a signé Lisandro Martinez pour rejoindre Harry Maguire, Raphael Varane et Victor Lindelof au cœur de leur ligne de fond, ce qui rend une fois de plus improbable un mouvement pour Pavard.

S’il souhaitait jouer en tant qu’arrière droit, un mouvement de chaque côté aurait du sens, mais au cœur de la défense, cela semble un non-partant.

