Manchester United et Chelsea se préparent à une bataille de transfert contre le prodige nigérian: rapport

Alors que Manchester United et Chelsea sont tous deux intéressés par la signature de l’attaquant nigérian Victor Osimhen dans la fenêtre de transfert estivale, il y a aussi un autre attaquant du même pays qui a attiré leur attention, et il pourrait coûter une fraction du prix.

Gift Orban, qui joue actuellement pour l’équipe belge de Gand, a attiré l’attention de Manchester United, Chelsea et d’autres équipes de Premier League telles que Tottenham Hotspur et Fulham avec ses performances impressionnantes dans la seconde moitié de la saison.

A seulement 20 ans, Orban a marqué 19 fois en 19 matchs jusqu’à présent cette saison en Pro League belge et en Europa Conference League, et, selon le Norme du soirManchester United et Chelsea sont parmi les favoris qui convoitent sa signature.

L’attaquant nigérian n’a cependant rejoint Gand qu’en janvier, signant un contrat qui le maintiendrait au club jusqu’en 2027. Le rapport indique également qu’il est prêt à poursuivre son développement du côté belge, avant de passer à une équipe plus grande.

Gent n’a payé que 3,3 millions d’euros pour Orban il y a moins de six mois, ce qui signifie que les équipes de Premier League pourraient tester leur détermination avec des frais de transfert gonflés. Transfermarkt le valorise actuellement à 9 millions d’euros, bien que son prix soit probablement beaucoup plus élevé compte tenu des années qu’il lui reste sur son contrat actuel.

Orban a déjà l’expérience de jouer contre des adversaires de Premier League, en commençant les deux matches du quart de finale de l’Europa Conference League de Gand avec West Ham United.

Bien qu’il n’ait pas réussi à marquer ou à aider, Orban a quand même causé des problèmes aux Hammers, offrant un aperçu de sa qualité s’il déménageait en Angleterre.

Rapide comme l’éclair, le mouvement d’Orban l’aide à échapper aux défenseurs et à tirer parti des situations en tête-à-tête. Bien qu’il ne soit pas le plus physique, sa finition est clinique et compense largement son manque de présence au sommet.

Manchester United et Chelsea sont tous deux à la recherche d’un attaquant, et Orban pourrait s’avérer le candidat idéal.