Manchester United et Chelsea ont porté un coup dur à la poursuite du « nouveau Thierry Henry »: rapport

Manchester United et Chelsea ciblent Rafael Leao a signé un nouveau contrat de cinq ans avec l’AC Milan, ce qui signifie qu’il ne sera pas disponible pour un transfert dans la prochaine fenêtre estivale.

Comparé à Thierry Henry (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans le passé pour son style de dribble aux longues jambes, sa stature et son pied droit et son penchant pour le flanc gauche, Leao a attiré l’attention de l’élite européenne ces dernières saisons avec ses performances en Serie A et, plus récemment, en Ligue des champions. .

Des équipes anglaises telles que Manchester United, Chelsea et même Manchester City étaient toutes liées au joueur de 23 ans, tandis que le Real Madrid s’intéresserait également à lui.

Son contrat le plus récent avec l’AC Milan devait expirer en juin 2024, mais la publication italienne La Gazzetta dello Sport ont révélé que l’ailier portugais a confié son avenir à l’équipe italienne.

Depuis qu’il a rejoint Milan depuis Lille en août 2018, Leao a fait des progrès remarquables. La saison dernière, il a aidé son équipe à remporter le Scudetto pour la première fois depuis 2011 avec 11 buts et huit passes décisives, tandis que cette saison, ses performances ont vu Milan atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

L’AC Milan affrontera l’Inter Milan dans un énorme derby, mais Leao est incertain pour le match aller après s’être blessé le week-end dernier contre la Lazio.

S’exprimant mardi lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli a admis son inquiétude quant à la condition physique de son joueur vedette.

« Aujourd’hui, il [Leão] formé, demain je déciderai quoi faire », a déclaré Pioli

« Je vais me coucher tranquillement ce soir, de toute façon le matin Rafa et le médecin me diront son état. S’il va bien, il sera convoqué, sinon non. Si le test est propre, il peut jouer. S’il n’est pas propre, il ne peut pas jouer – ni du début ni de la fin. J’aurais préféré le faire aujourd’hui, mais ce n’était pas possible.