Manchester United et Chelsea affronteront Wrexham de Ryan Reynolds et Arsenal affronteront Barcelone lors d’énormes matches de pré-saison cet été

Un mois seulement s’est écoulé depuis la finale de la Ligue des champions, mais le football interclubs est déjà sur le point de faire son retour.

Les stars de la Premier League à la Ligue 2 reviennent toutes de leurs vacances pour commencer les préparatifs de la nouvelle saison.

Les fans ne sont qu’à quelques semaines du début d’une nouvelle campagne et les rencontres de pré-saison offrent aux joueurs actuels et nouveaux la chance d’impressionner leurs managers pour le prochain mandat.

Chelsea en particulier aura un point à prouver sous le nouveau patron Mauricio Pochettino après sa 12e place la saison dernière.

Manchester United aura à cœur de s’améliorer encore sous Erik ten Hag, et Arsenal de Mikel Arteta visera un autre défi pour le titre de Premier League.

Manchester City, Liverpool et Tottenham constituent le reste des «six grands» également en quête de succès alors que talkSPORT examine ce que la pré-saison a à offrir à la Premier League.

Mateo Kovacic est la seule signature de City pour le moment, mais l’équipe de Pep Guardiola sera pleine de confiance alors qu’elle se rendra en Asie pour ses matches de pré-saison.

Ils affronteront Yokohama F Marinos et le Bayern Munich au Japon, avec l’Atletico Madrid leurs adversaires en Corée du Sud avant le Community Shield en août contre Arsenal.

Les Gunners, qui ont terminé 2e la saison dernière, ont cinq matches au programme cet été, le FC Nuremberg étant leur premier adversaire jeudi.

Arteta et co. puis rendez-vous aux États-Unis pour affronter les MLS All-Stars, United et Barcelone avant de retourner dans le nord de Londres pour affronter Monaco.

Le Community Shield sera leur dernier test alors que Jurrien Timber et Declan Rice semblent prêts à rejoindre Kai Havertz en tant que leurs autres nouveaux arrivants.

Après une solide première saison sous Ten Hag, United s’apprête à passer un été chargé alors qu’il se prépare à disputer sept matches dans les semaines à venir.

Mason Mount devrait être rejoint par Andre Onana en tant que nouvelle signature au club, qui pourrait également apporter une nouvelle option à l’attaquant.

Mercredi, ils affronteront leurs rivaux Leeds avant un test contre Lyon, avec Arsenal, Wrexham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund leurs quatre adversaires en Amérique avant d’affronter l’Athletic Bilbao à Dublin.

Chelsea se rendra également aux États-Unis pour la pré-saison alors que Pochettino continue de superviser un été chargé de sorties.

Comme United, ils affronteront Wrexham et Dortmund, ainsi que Brighton, Newcastle et Fulham lors du Premier League Summer Series Tour.

Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, n’a pas demandé d’assurances sur l’avenir de Harry Kane, mais West Ham pourrait être son dernier adversaire pour le club mardi prochain.

Leicester relégué est leur deuxième adversaire avant la Roma, mais même si ce match est actuellement incertain, de nouveaux adversaires pourraient être mis en place pour les remplacer.

Liverpool a déjà accueilli Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai au sein du club, un duo qui devrait figurer dans leurs quatre matches de pré-saison.

Le Karlsruher SC les affrontera mercredi prochain avant un affrontement contre le SpVgg Greuther Furth, Leicester et le Bayern fournissant également des tests pour les Reds.

Aston Villa affrontera les adversaires européens de la Lazio et de Valence dans leurs préparatifs pour la participation à la Ligue de conférence Europa.

Brighton cherche également à conquérir le continent mais n’affrontera que ses rivaux nationaux Chelsea, Brentford et Newcastle cet été aux États-Unis.