Manchester United et Arsenal décrochent des victoires ; L’Union Berlin bat Malmö

Manchester United a surmonté un déficit précoce pour battre Omonia Nicosia 3-2 en Ligue Europa jeudi et entamer le processus de guérison après une défaite humiliante dans le derby en Premier League.

A LIRE AUSSI| Hero ISL débutera avec plus d’enthousiasme que jamais

Cherchant un peu de répit à Chypre après une défaite 6-3 à Manchester City dimanche, United a pris du retard sur un but sur la contre-attaque de l’attaquant iranien Karim Ansarifard à la 34e minute.

Les remplaçants en seconde période ont fait la différence pour United. Marcus Rashford a égalisé à la 53e avec un tir enroulé juste à l’intérieur de la surface avant de donner un coup habile à son compatriote remplaçant Anthony Martial, qui a coupé à l’intérieur et a tiré bas à l’intérieur du premier poteau à la 63e.

“Je pense que les remplaçants ont vraiment eu un impact aujourd’hui et c’est vraiment bien”, a déclaré le manager de United, Erik ten Hag. “Cela rend l’équipe plus forte.”

Cristiano Ronaldo a eu un début rare pour United et a frappé le poteau à bout portant avant de conduire dans un centre que Rashford a converti pour son deuxième but à la 84e.

Nikolas Panagiotou a répliqué une minute plus tard pour Omonia pour assurer une finition tendue.

Il s’agissait de la deuxième victoire en trois matchs du Groupe E pour United, qui est à trois points de la Real Sociedad – un vainqueur 2-0 contre le Sheriff Tiraspol à 10. Sociedad a un maximum de neuf points.

Ansarifard a livré une célébration en sourdine pour son but. Cela semblait être conforme aux protestations silencieuses des joueurs iraniens lors d’un récent match d’échauffement de la Coupe du monde en Autriche, au milieu de semaines de manifestations et d’une violente répression par les autorités de l’État en Iran à la suite du décès d’une femme de 22 ans, Mahsa Amini, sous la garde de la police des mœurs. Elle avait été détenue pour avoir prétendument porté un foulard obligatoire trop lâche.

Arsenal a remporté une deuxième victoire consécutive en battant l’équipe norvégienne Bodø/Glimt 3-0 à domicile après un départ dominant qui a vu Eddie Nketiah et Rob Holding marquer dans la première demi-heure. Le remplaçant Gabriel Jesus a ensuite mis en place le troisième en dansant à travers les défenseurs le long de la ligne avant de nourrir Fabio Vieira pour une simple finition à la 85e. Le précédent match d’Arsenal contre le PSV Eindhoven a été reporté à la suite du décès de la reine Elizabeth II, mais l’équipe londonienne est toujours en tête du groupe A avec six points. Eindhoven est deuxième après sa victoire 5-1 à Zurich.

FEUX D’ARTIFICE À BERLIN

Le match entre l’Union Berlin et l’équipe suédoise de Malmo a été interrompu pendant environ 30 minutes en seconde période après que les supporters berlinois aient déclenché plusieurs feux d’artifice qui ont atterri sur le terrain. Berlin a gagné 1-0 malgré l’expulsion d’un joueur juste avant la pause de la mi-temps, Sheraldo Becker marquant le vainqueur à la 68e.

Les performances incohérentes de la Roma se sont poursuivies après que l’équipe de Jose Mourinho ait laissé filer une avance et perdu 2-1 à domicile contre le Real Betis. Luiz Henrique a marqué le but vainqueur à la 85e minute pour l’équipe espagnole et la Roma a fait expulser l’attaquant Nicolo Zaniolo dans le temps additionnel. C’était la deuxième défaite de la Roma cette saison, l’équipe occupant la sixième place de la Serie A.

La Lazio a été tenue 0-0 par l’Autrichien Sturm Graz dans le groupe F, tandis que Monaco et l’étoile rouge de Belgrade ont remporté des matchs dans le groupe H.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici