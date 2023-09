Manchester United est prêt à réduire ses pertes et à vendre Jadon Sancho en janvier – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux du vendredi…

DAILY MIRROR

Manchester United est prêt à vendre Jadon Sancho au plus offrant lors du mercato de janvier après qu’Erik ten Hag ait décidé de réduire ses pertes.

Steven Gerrard a admis qu’il serait resté à Liverpool s’il avait su que Jurgen Klopp était en route.

COURRIER QUOTIDIEN

Harry Arter est déterminé à honorer son contrat à Nottingham Forest après avoir échoué à parvenir à un accord pour mettre fin à son séjour au City Ground.

Le recruteur en chef de Tottenham, Leonardo Gabbanini, a quitté le club du nord de Londres avant de nouveaux changements structurels.

La star de Burnley, Anass Zaroury, soutient un effort d’aide pour aider les Marocains à la suite du tremblement de terre dévastateur de ce mois-ci dans le pays.

L’ATHLÉTIQUE

Crystal Palace devrait entamer des discussions initiales avec Eberechi Eze sur un nouveau contrat.

Stuart Dallas est revenu à l’entraînement de Leeds United jeudi après près de 18 mois d’absence en raison d’une grave blessure au genou.

La lutte contre la perte de temps menée par la Premier League cette saison a allongé la durée de jeu d’un match moyen de près de 12 minutes, ce qui a entraîné plus d’action, plus de cartons et plus de buts.

La FIFA est au centre de tensions croissantes avec la famille Kroenke, propriétaire du stade SoFi de Los Angeles, concernant les termes de l’accord visant à accueillir la Coupe du monde masculine 2026.

La capitaine suédoise Kosovare Asllani a déclaré que son équipe prévoyait une démonstration commune de soutien avec l’équipe féminine d’Espagne lors de leur rencontre de vendredi alors que l’Espagne se prépare pour son premier match depuis que Luis Rubiales a embrassé Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde.

Scott Munn a officiellement commencé jeudi à travailler en tant que nouveau directeur du football de Tottenham Hotspur.

LES TEMPS

Les joueurs européens de la Ryder Cup se sont entraînés avec les balles de golf de leurs coéquipiers pour tenter d’éviter le remaniement de dernière minute des paires qui a affecté la préparation en 2021.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Tottenham Hotspur s’épargnera un nouvel été d’incertitude sur son joueur vedette en déclenchant une option de prolongation du contrat de Heung-min Son.

Roc Nation Sports s’est séparé de Romelu Lukaku, ce qui représente un nouveau coup dur pour l’attaquant de Chelsea, prêté à la Roma.

La carrière internationale de James Anderson devrait se poursuivre au cours de sa 23e année après qu’on lui ait proposé un nouveau contrat dans le cadre d’un lot de contrats centraux comprenant une vingtaine de contrats pluriannuels.

Andrew Gale a été nommé responsable du parcours de performance masculine de Cricket Tasmania, deux ans après avoir été limogé de son poste d’entraîneur du Yorkshire à la suite d’allégations de racisme formulées par Azeem Rafiq.

LE GARDIEN

La Premier League est confiante de parvenir enfin à un accord visant à accroître la redistribution financière vers la Ligue anglaise de football, après une réunion entre les dirigeants des ligues et les responsables des clubs cette semaine.

NORME DU SOIR

David Raya insiste sur le fait qu’il s’est toujours soutenu pour devenir le n°1 d’Arsenal, mais dit que lui et Aaron Ramsdale ne savent pas qui débutera le derby du nord de Londres.

Marco Silva a admis qu’il « ne peut pas contrôler » l’avenir à long terme de Joao Palhinha, au milieu d’informations selon lesquelles le Bayern Munich poursuivrait sa recherche du joueur lors du mercato de janvier.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

L’ailier Nemanja Jovic serait sur le radar du Celtic alors qu’il réfléchit à son prochain mouvement – ​​et les champions écossais ont peut-être déjà leur réponse après que l’agent du joueur a rompu son silence.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Aberdeen s’en est pris à une « petite minorité » de ses propres supporters après que des missiles, dont une fusée éclairante, aient été lancés sur les supporters de l’Eintracht Francfort lors du choc de la Ligue Europa en Allemagne.