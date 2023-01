Manchester United est en territoire inconnu, où parler du titre ne semble pas bizarre

Manchester United est-il désormais dans la course au titre ? Il semble trop tôt pour poser cette question mais – après quatre victoires consécutives en championnat, marquant neuf buts et encaissant une seule fois pour se hisser dans le top quatre – il est également difficile de l’éviter.

Erik ten Hag a semblé légèrement surpris quand cela lui a été présenté après la victoire 3-0 sur Bournemouth. “C’est un grand pas”, a-t-il déclaré. “Non, nous devons aller de jeu en jeu et progresser.” Mais s’ils vont de match en match, s’ils font les progrès nécessaires, pourraient-ils être des prétendants ?

“La croyance grandit”, a ajouté Ten Hag. “C’est un bon signal et c’est bien d’avoir ce sentiment. Nous devons comprendre que nous devons donner à chaque match 100% d’énergie, 100% de concentration et 100% de jeu en équipe, et si vous gardez cette philosophie, c’est possible.”

La dernière fois qu’un défi pour le titre d’Old Trafford s’est senti même à distance possible, c’était il y a deux ans, lorsque la volée de Paul Pogba à Turf Moor a envoyé United en tête après 17 matchs. Comme beaucoup des points forts du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer, la question lancinante était de savoir s’il était durable. La réponse était non.

Après exactement le même nombre de matchs cette saison, United est trois places plus loin, à neuf points du sommet et a un point de moins qu’en 2020-21. S’il était alors juste de douter de leurs références en matière de titre, il est probablement juste d’être tout aussi douteux maintenant. L’espoir vient de l’amélioration des performances mais aussi du fait qu’ils ne sont qu’à un point du deuxième Manchester City, vainqueur du titre lors de quatre des cinq dernières saisons (ayant joué un match de plus, certes).



Marcus Rashford a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions à Manchester United (Photo : James Gill – Danehouse/Getty Images)

Il y a eu des progrès clairs et démontrables sous Ten Hag, comme à peu près tout le monde peut le voir, mais il reste également une marge d’amélioration, comme le manager lui-même l’admettrait. United a marqué moins de buts que Brighton, Fulham et Brentford et seulement un de plus qu’un Leicester City en difficulté. Marcus Rashford a été responsable de sept dans la ligue. Antony et Anthony Martial sont les suivants, au niveau trois.

Si la poursuite d’un attaquant à option budgétaire en janvier réussit, alors le trou le plus flagrant de l’équipe de Ten Hag serait bouché pour l’instant et Rashford pourrait profiter d’une certaine compagnie au sommet du classement des scores.

Pourtant, même dans ce cas, United devra encore améliorer sa création de chance. Leurs buts attendus (xG) par 90 sur 1,49, selon FBRef, sont solides tout en étant à court d’élite. Leur différence de buts attendue (xGD) pour 90 de +0,36 est décente, mais généralement pas considérée comme suffisamment décente pour concourir. La récente augmentation des buts sur coup de pied arrêté est prometteuse, avec deux en une semaine des livraisons de balles mortes de Christian Eriksen – bien qu’il s’agisse des deux premiers buts sur coup de pied arrêté de United de la saison de Premier League.

Ensuite, il y a les précédents historiques à considérer. Aucune saison ne se ressemble, mais après 30 ans de football de Premier League, vous avez un échantillon assez représentatif de ce qu’il faut pour lutter. Seules trois équipes gagnantes du titre ont en moyenne moins que les points actuels de United par match de 2,06, tous venant avant le début du siècle, lorsque la ligue était sans doute plus compétitive et pas aussi stratifiée qu’elle l’est maintenant.

L’équipe de Ten Hag est actuellement sur la bonne voie pour 78 points au total. Cela a toujours été suffisant pour terminer quatrième et se qualifier pour la Ligue des champions, mais de nos jours, il en faut généralement plus pour se battre et remporter un titre. Au cours des cinq dernières années, les champions éventuels ont en moyenne 95 points, tandis que les finalistes ont en moyenne 85.

La seule équipe à la deuxième place au cours des cinq dernières années que United est actuellement sur la bonne voie pour s’améliorer est elle-même – ou en d’autres termes, cette équipe de Solskjaer 2020-21, qui s’est finalement effondrée pour terminer avec seulement 74 points.

Il n’est cependant pas nécessaire de remonter trop loin pour rester sceptique. Peu de choses influencent plus les perceptions d’une équipe que son calendrier récent. Les trois derniers adversaires de United – Nottingham Forest, Wolverhampton Wanderers et Bournemouth – constituent trois des six derniers.

Mais les trois derniers matches de championnat de United n’allaient jamais être un aussi bon baromètre de leur potentiel cette saison que les deux suivants : d’abord contre les champions, puis contre les leaders.

Il n’est pas difficile de tracer un chemin où, fin janvier, si Manchester City et Arsenal sont battus et continuent également à perdre des points ailleurs, United ressemble à une surprise mais à de véritables prétendants. Il sera cependant beaucoup plus difficile d’arriver à ce point.

C’est une équipe qui s’améliore et qui a récemment joué avec une nouvelle confiance contagieuse, mais c’est encore un travail en cours. Il y a toutes les chances que ce rebond de Noël dure, mais ce test de leurs références n’est pas venu pendant la période des fêtes. Cela suivra après leur prochaine paire de matchs de coupe, contre Everton en FA Cup vendredi et Charlton Athletic en quart de finale de la Coupe Carabao mardi.

Il est trop tôt pour dire que United est dans une course au titre, mais dans quelques semaines, nous devrions savoir s’ils ont ce qu’il faut pour être considérés comme de véritables prétendants.

(Photo du haut : Matthew Ashton — AMA/Getty Images)