Manchester United est à portée de main de la Ligue des champions – mais est un travail en cours

Erik ten Hag est un manager qui vise la perfection. Que Manchester United soit à deux doigts d’un retour en Ligue des champions lors de sa première saison lui plaira.

Avec deux matchs à jouer – à domicile contre Chelsea et Fulham – un point suffit pour vaincre la poussée tardive de Liverpool pour la quatrième place et sceller sa place dans la compétition de clubs d’élite européenne après avoir échoué à s’y qualifier la saison dernière.

Cependant, la manière de la victoire 1-0 contre Bournemouth était loin d’être digne de la Ligue des champions, et Ten Hag sait que les meilleures équipes d’Europe feront payer United sans gouvernail pour un manque d’instinct de tueur en attaque.

Il se trouve que Harry Kane, le deuxième attaquant le plus prolifique de la Premier League de tous les temps, ne pourrait pas avoir l’air plus mécontent de Tottenham Hotspur s’il essayait. Peut-être serait-il judicieux de mieux comprendre sa situation une fois le mercato ouvert.

L’image d’Anthony Martial marchant dans le tunnel avec un visage comme le tonnerre ayant évité Ten Hag dans la zone technique lorsqu’il a été remplacé par Wout Weghorst avant l’heure de jeu devrait concentrer les esprits lorsqu’il s’agit de renforcer une attaque terne. Martial, 27 ans, a marqué deux buts en championnat en 2023 – loin d’être un retour assez sain pour un club de la réputation et de l’ambition de United.



(Photo : Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Ten Hag sait que vous pouvez parfois vous en sortir en attaquant brutalement contre une opposition plus faible en Premier League, comme cela a si souvent été le cas pour United cette année, mais vous êtes puni pour avoir gaspillé en Ligue des champions.

À l’extérieur, où ils n’ont gagné que huit fois toute la saison, United a marqué 22 buts en 19 matches. Depuis que Louis van Gaal était en charge de la campagne 2014-15, ils n’ont pas frappé moins de fois sur la route.

Au moins à Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, ils avaient quelqu’un pour les renflouer sur la côte sud. Le but du milieu de terrain brésilien dans les premiers échanges, suite à une superbe passe de Christian Eriksen, était digne de gagner n’importe quel match.

« Le mouvement est excellent, le toucher de Christian Eriksen est excellent et la finition est brillante », a déclaré Ten Hag.

Casemiro a dominé le milieu de terrain et a eu un impact aux deux extrémités du terrain, avec Ten Hag enthousiaste dans ses éloges. Sa carte tactile (ci-dessous) montre à quel point il était occupé.

« Il n’arrête pas de nous surprendre, Casemiro », a déclaré le Néerlandais. « C’est un footballeur tellement brillant. On le connaît comme un très bon organisateur, se positionnant, anticipant, interceptant beaucoup de ballons, gagnant des duels, se battant, gardant l’équipe soudée. Mais aussi dans la possession, sa passe, sa distribution, mais aussi la finition. C’est juste un grand joueur de football.

À propos du gaspillage global de United, cependant, Ten Hag n’était pas si enthousiaste, déplorant la capacité de son équipe à «tuer» les équipes lorsque cela est nécessaire. C’est une plainte similaire à celle qu’il a formulée après avoir battu Wolverhampton Wanderers 2-0 le week-end dernier et à divers autres moments tout au long de la campagne 2022-23.

L’absence de Marcus Rashford au cours des deux derniers matchs n’a pas aidé, l’attaquant ayant raté la victoire de Bournemouth en raison d’une maladie, mais même lui a lutté pour la forme ces dernières semaines, marquant deux fois lors de ses 10 dernières sorties. On espère qu’il récupérera à temps pour affronter Chelsea à Old Trafford jeudi.

Une grande partie de leur poussée pour la Ligue des champions est née de victoires étroites et de performances défensives stoïques et c’est quelque chose qu’ils peuvent faire avancer la saison prochaine s’ils se qualifient.

Bien que ce ne soit pas une performance vintage au Vitality Stadium, ce fut un autre blanchissage. David de Gea a conservé sa 17e feuille blanche de la campagne en Premier League, ce qui est plus que tout autre gardien de but de haut niveau et lui vaut son deuxième Golden Glove (il l’a remporté en 2017-18).

L’Espagnol, qui est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat, devient le deuxième gardien de United depuis Peter Schmeichel à remporter le Gant d’or à plus d’une occasion.

Même alors, cependant, vous vous demandez à quel point Ten Hag a confiance en De Gea pour être décisif en Ligue des champions après une série de gaffes malheureuses au cours des derniers mois.

A son arrivée l’été dernier, Ten Hag savait qu’il devait se faire une place dans le top quatre et, 40 victoires toutes compétitions confondues plus tard, c’est sur le point de devenir réalité.

Mais il sait que les outils devront être affinés au cours de l’été si United veut avoir un impact significatif sur le tournoi de la saison prochaine ou sur ses voisins de Manchester en Premier League.

Le jour où Manchester City a remporté un troisième titre consécutif, United a montré à Ten Hag combien de travail ils avaient encore devant eux.

(Photo du haut : Michael Steele/Getty Images)