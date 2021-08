Manchester United espère qu’Aaron Wan-Bissaka débutera la saison

Manchester United espère avoir Aaron Wan-Bissaka disponible pour le début de la nouvelle saison malgré la blessure du défenseur, ont déclaré des sources à ESPN.

Wan-Bissaka a été déclaré apte à se rendre au camp de pré-saison de United à St. Andrews, en Écosse, mais a reçu un programme d’entraînement individuel par précaution avec la nouvelle campagne dans moins de deux semaines.

– Dawson : Solskjaer peut-il livrer des titres pour United ?

– Dean Henderson souffrant de fatigue post-COVID

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer affrontera Everton à Old Trafford samedi lors de son dernier match amical avant de lancer la saison de Premier League contre Leeds United le 14 août.

Malgré l’inquiétude suscitée par Wan-Bissaka, qui a participé aux trois matches de pré-saison jusqu’à présent cet été, Solskjaer a été stimulé par la forme physique de Luke Shaw.

Shaw a reçu le feu vert du personnel médical pour s’entraîner pleinement, malgré une blessure aux côtes lors de la course de l’Angleterre à la finale du Championnat d’Europe.

Shaw et Harry Maguire se sont tous deux entraînés lundi après avoir pris trois semaines de vacances après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie. Victor Lindelof, Anthony Martial, David De Gea et Phil Jones faisaient tous partie du groupe.

Jones n’a pas participé à un match de compétition depuis plus de 18 mois en raison d’une blessure au genou.

Aaron Wan-Bissaka devrait être prêt pour le match d’ouverture de Man United en Premier League contre Leeds. Photo de Nathan Stirk/Getty Images

Jadon Sancho, Edinson Cavani, Fred, Paul Pogba et Dean Henderson, qui se rétablit après avoir été testé positif au COVID-19, font partie des joueurs absents.

Diogo Dalot fait partie de l’équipe en Écosse et après un an passé en prêt à l’AC Milan, le joueur de 22 ans vise une autre saison de football régulier en équipe première.

« Je pense que j’étais l’un des seuls joueurs de la [Milan] équipe qui était disponible pour tous les matchs de la saison et pour moi c’était un très bon point ainsi bien sûr les minutes et les matchs que j’ai joués, qui étaient beaucoup », a déclaré Dalot.

« L’objectif de la saison dernière était d’obtenir à nouveau des minutes, de me remettre en forme, d’être en forme et je l’avais. Je veux continuer à jouer, je veux continuer à donner tout ce que j’ai et m’améliorer. Je sais que la saison dernière a été fantastique mais je peux faire encore plus. »