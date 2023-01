Manchester United espère lier l’étoile montante Alejandro Garnacho avec un nouveau contrat

La hiérarchie de Manchester United espère renouveler le contrat de la starlette Alejandro Garnacho. L’Argentin de 18 ans aurait rejeté l’offre initiale des Red Devils. Garnacho n’a plus que 18 mois sur son contrat actuel. Il est entendu que Garnacho a rejeté l’offre initiale de 20 000 £ par semaine comme salaire. Un rapport du Metro indique que les représentants de l’adolescent recherchent un chiffre plus proche de 50 000 £ par semaine. Alejandro Garnacho devient lentement l’un des jeunes les plus recherchés du football mondial. Le Real Madrid et la Juventus seraient intéressés par ses services.

🌅🌅🌅 ::: @Homme Utd espère conclure un nouveau contrat avec Alejandro Garnacho. Les discussions vont bon train. Le club tient à ce qu’il poursuive son développement, c’est la compréhension de cet humble HACK… pic.twitter.com/7vEjNoIIqH– Jamie Jackson (@JamieJackson___) 17 janvier 2023

Au milieu des spéculations selon lesquelles l’intérêt de ces géants européens pourrait avoir quelque chose à voir avec son refus d’accepter le premier, les chefs de Man Utd sont confiants de parvenir à un accord à long terme avec l’adolescent. Garnacho commence déjà à avoir un impact avec la tenue d’Old Trafford cette campagne. Il a inscrit trois buts et sept passes décisives en 18 matches dans toutes les compétitions de la saison 2022-23 jusqu’à présent. Son apparition dans le récent Manchester Derby a aidé à mettre en place le vainqueur pour Marcus Rashford, soulignant son importance pour les Red Devils.

Manchester United a acheté Garnacho pour un montant de 160 000 £ à l’Atletico Madrid en 2020. Avec seulement 18 mois restants sur son contrat, l’adolescent pourra signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers dans 12 mois.

Erik ten Hag a également fait l’éloge du jeune. Il a partagé ses réflexions sur Garnacho avant leur rencontre avec Crystal Palace. “Il a beaucoup amélioré son attitude et son jeu complet et il a une compétence que je ne vois pas chez beaucoup de joueurs de Premier League – il bat les joueurs un contre un”, a déclaré le manager.

Même la légende de Manchester United, Paul Scholes, a salué le joueur de 18 ans à la lumière de sa performance contre Manchester City. Scholes a qualifié Garnacho de “dangereux”, soulignant son influence massive sur le jeu. L’ancien joueur des Red Devils a fait valoir que l’International de la jeunesse argentine née à Madrid avait une approche intrépide étant un peu plus influente qu’Antony sur le terrain.

Le joueur de 18 ans a été une menace constante chaque fois qu’il en a eu l’occasion cette saison. Il a tiré le meilleur parti de ses chances sous l’entraîneur néerlandais, devenant l’un des jeunes talents les plus brillants de la formation de Manchester United.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici