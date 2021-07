Manchester United espère le retour de Marcus Rashford pour une course cruciale en Premier League en octobre

Manchester United espère que Marcus Rashford se remettra d’une opération à l’épaule à temps pour figurer dans une série cruciale de matches pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer fin octobre, ont déclaré des sources à ESPN.

Rashford devrait subir une intervention chirurgicale à l’épaule gauche après en avoir été gêné depuis novembre.

Le joueur de 23 ans pourrait être exclu jusqu’à 12 semaines, mais il y a de l’espoir qu’il puisse récupérer à temps pour jouer dans une série de matchs délicats commençant contre Leicester à la mi-octobre.

Après s’être rendu au King Power Stadium le 16 octobre, United affrontera Liverpool à Old Trafford le 23 octobre, Tottenham le 30 octobre avant un match à domicile avec Manchester City le 6 novembre. United doit également affronter Chelsea à Stamford Bridge le 27 novembre et Arsenal à Old Trafford le 30 novembre.

Les analyses effectuées après la fin de la saison de Rashford avec la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 ont révélé que sa blessure à l’épaule ne guérirait probablement pas suffisamment avec du repos seul et qu’une opération pourrait avoir lieu avant la fin du mois.

En plus de lutter avec son épaule, Rashford a également dû faire face à une blessure au pied contractée en mars.

Malgré la douleur, il a quand même réussi à marquer 21 buts en 57 matchs.

Des sources ont déclaré à ESPN que cela faisait plus de deux ans que Rashford avait joué à un jeu sans douleur.

Marcus Rashford n’a pas joué sans douleur depuis deux ans. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Pendant ce temps, United devrait annoncer officiellement la signature de Jadon Sancho cette semaine.

Le joueur de 21 ans a subi un examen médical mardi et son transfert de 72,9 millions de livres sterling du Borussia Dortmund est terminé.

Sancho a obtenu trois semaines de vacances après son passage avec l’Angleterre au Championnat d’Europe et ne devrait pas commencer à s’entraîner à Carrington avant août.

Il pourrait participer au dernier match de pré-saison de United contre Everton à Old Trafford le 7 août avant le début de la nouvelle saison de Premier League le 14 août.