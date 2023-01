Manchester United: Erik ten Hag fait de la victoire des trophées sa résolution du Nouvel An

Erik ten Hag dit que gagner des trophées avec Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2023 est sa résolution du Nouvel An.

Après un début cahoteux de son mandat à Old Trafford, le Néerlandais a fermement stabilisé le navire pour mettre United sur la bonne voie pour une place dans le top quatre de la Premier League.

Et même si le retour en Ligue des champions doit être une priorité pour United, leur manager a pour objectif l’argenterie dans un avenir pas trop lointain.

Réfléchissant à ses réalisations en 2022 (à la fois avec United et dans l’ancien club Ajax (s’ouvre dans un nouvel onglet)qu’il a guidé vers le titre d’Eredivisie 2021/22) dans une interview pour le site officiel du club, Ten Hag m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Il s’agit toujours de trophées. Il ne s’agit pas de trop se fier à soi-même; il s’agit de se tourner vers sa famille et de chercher des trophées. C’est ce que j’ai fait et que je ferai toujours – alors avec le recul, je suis heureux avec ma famille; nous sommes satisfaits et je me suis installé à Manchester, donc j’en suis content. Mais quand je regarde le sport [highlights] alors ce sont définitivement des trophées, et c’est aussi ce que nous visons en 2023.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’habitude de prendre des résolutions du Nouvel An, dans un sens professionnel ou personnel, Ten Hag a ajouté : “Ouais, professionnellement, c’est ce que je viens de mentionner : il s’agit de trophées.”

Cependant, il a souligné qu’il y a encore beaucoup de travail à faire entre-temps, en poursuivant : “Nous ne pensons pas trop à cela à ce moment de la saison ; pour l’instant, il s’agit de se mettre dans une position où vous pouvez gagner des trophées.”

Alors qu’une charge pour le titre de Premier League serait assez étonnante étant donné qu’ils traînent actuellement les leaders Arsenal de 11 points, United est toujours en Ligue Europa et en Coupe Carabao – et lance sa campagne de FA Cup à domicile contre Everton. (s’ouvre dans un nouvel onglet) vendredi.

Avant cela, l’équipe de Ten Hag – qui a remporté huit de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues – accueille Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet) en championnat ce soir lors de leur premier match de 2023.