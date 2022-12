Manchester United: Erik ten Hag confirme la recherche d’un attaquant après la sortie de Cristiano Ronaldo | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit que Manchester United doit remplacer Cristiano Ronaldo par un autre attaquant, que ce soit sur le marché des transferts ou en promotion à l’intérieur.

Le départ acrimonieux de Ronaldo d’Old Trafford a été confirmé le 22 novembre, laissant Ten Hag avec une force d’attaque épuisée avec laquelle s’attaquer au reste de la campagne de United.

Sous la forme d’Alejandro Garnacho, Anthony Elanga et Facuno Pellistri, Ten Hag pense que United possède des joueurs capables de combler le vide laissé par le quintuple vainqueur du Ballon d’Or Ronaldo, mais a révélé qu’il serait prêt à entrer sur le marché des transferts, à condition que le la bonne cible est devenue disponible.

“Deux choses,” dit Ten Hag. “Impulse peut sortir de notre propre club, voir Garnacho, voir Elanga, voir Pellistri, qui a fait bonne impression à la Coupe du monde et aussi à l’entraînement. C’est d’abord.

“Deuxièmement, oui, nous sommes conscients que nous avons perdu un attaquant, donc je pense que nous devons faire entrer un attaquant, mais ce doit être le bon.

“Le bon est un joueur qui apporte de la qualité à l’équipe, pas seulement un ajout à l’équipe, car cela ne vous pose que des problèmes. Et vous savez que les critères sont élevés ici à Manchester United.”

Ten Hag: Rashford peut marquer 20 buts en PL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de quatrième tour de la Carabao Cup entre Manchester United et Burnley.



Un autre joueur que Ten Hag pense pouvoir résoudre les problèmes d’attaque de United est Marcus Rashford.

L’international anglais a marqué son retour de la Coupe du monde avec un brillant but en solo lors de la victoire 2-0 de United en Coupe Carabao au quatrième tour contre Burnley, et Ten Hag pense que l’attaquant est capable d’atteindre la barre des 20 buts en Premier League cette saison. .

“Je ne veux pas m’attacher à un numéro”, a ajouté Ten Hag. “Je l’ai dit dès le début, Rashford est capable de marquer 20 buts en Premier League, j’en suis convaincu.

“Il en a maintenant quatre, mais il a beaucoup d’autres buts, il en a marqué trois à la Coupe du monde, il a donc le potentiel de marquer également ce nombre de buts en Premier League.”

Les buts confiants de Ten Hag commenceront à couler

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Fulham contre Manchester United en Premier League.



Rashford est le meilleur buteur de United en Premier League cette saison avec quatre buts. Dans l’ensemble, l’équipe de Ten Hag a trouvé le chemin des filets à 20 reprises cette saison, le moins de toutes les équipes actuelles du top sept, mais le Néerlandais est convaincu que les buts commenceront à couler.

“Nous sommes conscients que nous devons marquer plus de buts, nous devons améliorer beaucoup plus nos propres éléments dans le football. Nous devons être plus décisifs. Vous vous inquiétez quand vous ne créez pas d’occasions, mais il est clair que nous devons marquer plus .

“Quand j’analyse les 20 premiers matchs, on a eu beaucoup de problèmes en première ligne, souvent je n’avais rien à choisir, ou les joueurs n’étaient pas à 100% et je devais quand même les jouer.

“Cela a été un problème lors des 20 premiers matchs de la saison. Lorsque nous aurons une meilleure disponibilité de joueurs en forme en première ligne, nous marquerons plus de buts.”

Ten Hag : Bien n’est pas assez bien

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, se dit satisfait de la victoire 2-0 de son équipe contre Burnley, mais dit qu’il y a place à l’amélioration.



United met fin à son entracte de Coupe du monde de 38 jours lorsque Nottingham Forest se rend à Old Trafford lundi soir.

Lorsqu’on lui a demandé si la pause avait donné le temps de marquer sa propre performance depuis sa prise en charge de United, Ten Hag a déclaré: “Je suis heureux, je n’ai pas à faire ça. Je laisse cela aux autres.

“Je ne me donne pas de note. Je donne le meilleur de moi-même tous les jours, je donne le meilleur de moi-même. Je veux voir une meilleure version de moi-même. C’est ce que je peux promettre. Je suis convaincu que les progrès viendront.

“Vous pouvez toujours faire mieux. Quand vous êtes satisfait, cela vous amène à la paresse, je ne le souhaite pas. Pour moi, le bien ne suffit pas, il faut faire mieux. Cela compte aussi pour le manager.”