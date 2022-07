Manchester United envisage une star de la Liga en remplacement de Wan-Bissaka

Manchester United serait intéressé par les services de Sergino Dest du FC Barcelone.

Manchester United a actuellement deux arrières droits seniors sous la forme de Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka.

Pendant un moment, c’est Wan-Bissaka qui a dominé le poste d’arrière droit, avec Dalot à peine plus qu’une star marginale.

Cependant, sous Ralf Rangnick et maintenant Erik ten Hag, il est devenu évident que Dalot est le choix n ° 1 et Wan-Bissaka n’a pas beaucoup d’avenir au club.

Maintenant, Fabrizio Romano a fourni une mise à jour sur la situation de l’arrière droit de United, reliant le club à Dest ce faisant :

“Plus récemment, nous avons également vu des spéculations impliquant Manchester United et l’international américain, et je crois comprendre qu’ils pourraient être ouverts à la signature d’un nouvel arrière droit à un moment donné, mais cela dépendra de l’avenir d’Aaron Wan-Bissaka, », a expliqué Romano.

“Pour le moment, Man United n’a ouvert aucune discussion pour Dest. Ils attendent des offres pour Wan-Bissaka – il y avait eu des contacts avec Crystal Palace mais jusqu’à présent aucune négociation officielle.

Le passage de Dest à Barcelone

Barcelone a récupéré Sergino Dest en octobre 2020 de la centrale néerlandaise Ajax. On pense que La Blaugrana a payé environ 21 millions d’euros pour ramener l’arrière droit au Camp Nou, une décision qui semblait être une affaire solide à l’époque, Dest semblant être la dernière d’une longue lignée de grandes stars à émerger du Arène Johan Cruijff.

Cependant, le passage de Dest en Catalogne a été loin d’être simple jusqu’à présent. Au lieu de cela, le jeune arrière latéral a apparemment été victime de la crise actuelle que le Barça traverse en tant que club.

Et, sous l’actuel manager Xavi Hernandez, Dest a lutté pendant des minutes, bien que cela soit également en partie dû à des blessures et à des problèmes de covid.

