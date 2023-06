Manchester United envisage une offre de 45 millions de livres sterling pour Jordan Pickford avec l’avenir incertain de David de Gea: rapport

Manchester United envisagerait un déménagement pour le gardien de but anglais Jordan Pickford d’Everton en remplacement possible de David de Gea.

Selon un rapport du Daily Star, les Red Devils sont prêts à faire une offre d’une valeur de 45 millions de livres sterling pour obtenir les services de Pickford.

Quant à De Gea, le gardien espagnol n’a pas été inclus dans la liste restreinte des joueurs de Manchester United libérés bien que son avenir à Old Trafford reste dans les limbes, étant donné que son contrat expire dans moins de deux semaines.

Des représentants de Manchester United ont précisé que le club de Premier League était toujours en négociation avec David de Gea sur un nouvel accord, mais le gardien espagnol n’a jusqu’à présent pas voulu réduire son salaire hebdomadaire de 375 000 £ à 200 000 £.

Pickford avait signé un nouveau contrat avec le club du Merseyside en février qui le gardera à Everton jusqu’en 2027, mais cela n’a pas endetté l’intérêt de Manchester United.

Pickford aurait également suscité l’intérêt de Tottenham Hotspur, qui est également à la recherche d’un gardien de but pour son capitaine de club sortant, Hugo Lloris.

Ce qui pourrait faire pencher la balance pour Manchester United, c’est la perspective pour Pickford de doubler son salaire de 100 000 £ par semaine à Old Trafford.

De Gea est venu à Old Trafford en tant que gardien de l’Atletico Madrid et au cours des 11 années suivantes, il a accumulé ses 500 apparitions pour Manchester United et n’est que le 11e joueur de l’histoire du club à le faire.

« Je pense que c’est quelque chose de fou. Jouer 500 matchs pour ce club est très spécial pour moi, bien sûr, mais je réaliserai probablement plus quand j’arrêterai de jouer au football », avait déclaré De Gead après le dernier match de la saison.

« Quand je prends ma retraite, que je regarde en arrière et que je dis » OK, j’ai joué plus de 500 matchs pour un club aussi massif que United « . Je suis super fier et c’est incroyable, pour être honnête. Le simple fait de faire partie de ce club est énorme et c’est tellement difficile d’arriver ici, donc c’est un rêve d’être ici. »

Manchester United a la possibilité de prolonger le contrat de De Gea d’une année supplémentaire, selon un rapport en Angleterre, et de le vendre moyennant des frais cet été.

Des reportages dans les médias espagnols ont également lié le gardien de Séville Yassine Bouno à un transfert en Angleterre avec Manchester United.