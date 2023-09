Manchester United envisage une clause libératoire de 50 millions d’euros pour un nouvel ailier de classe mondiale: rapport

Manchester United s’apprête à recruter un nouvel ailier à Old Trafford pour remplacer Antony et Jadon Sancho.

C’est ce que disent les rapports qui affirment qu’Erik ten Hag cherche une solution à ses malheurs, avec ses deux grosses stars qui ont récemment fait la une des journaux. Manchester United a accepté de retarder le retour à l’entraînement d’Antony « jusqu’à nouvel ordre » en raison d’allégations d’agression contre l’ailier, avec l’ouverture d’une enquête policière après que son ancienne petite amie a fait état de violences conjugales.

Sancho, quant à lui, s’est retrouvé dans une situation délicate avec son manager après avoir contredit Ten Hag sur sa décision de l’exclure de l’équipe contre Arsenal.

Antony a été dispensé de s’entraîner à Manchester United (Crédit image : Getty Images)

Maintenant, Fiches en Espagne, rapporte que la star de l’Athletic Nico Williams est alignée pour remplacer « immédiatement » Sancho et Antony.

L’Espagnol a percé au sein de l’équipe basque ces dernières années pour devenir l’une des stars les plus recherchées de la Liga, la rumeur disant qu’Aston Villa l’aurait voulu plus tôt cet été.

Avec une clause libératoire estimée à environ 50 millions d’euros, Williams pourrait rejoindre United pour un prix nettement inférieur à ce qu’ils ont payé pour Sancho et Antony et pourrait proposer une mise à niveau sur les deux. Le joueur de 21 ans est très apprécié pour son explosivité et peut fonctionner sur les deux ailes. Après avoir également joué pour des managers à l’esprit défensif, il a fait ses preuves en tant que joueur capable de travailler dur aussi bien en possession du ballon qu’avec le ballon.

Quelle que soit la situation actuelle d’Antony et de Sancho, aucune des deux stars n’a impressionné depuis son arrivée à Old Trafford. Antony a contribué 11 buts et passes décisives en 47 matchs à United, tandis que Sancho en a 18 en 82.

Nico Williams de l’Athletic célèbre après avoir marqué contre Barcelone (Crédit image : Alex Caparros/Getty Images)

Les Diables Rouges sont 11èmes du classement après quatre rencontres, après en avoir remporté deux et perdu deux en Premier League.

Williams est valorisé à 30 M€ par Marché de transfert.

