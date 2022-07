Manchester United envisage un joueur plus un accord en espèces pour le milieu de terrain

Manchester United envisage un joueur plus un accord en espèces pour signer Ismael Bennacer cet été, selon des informations.

Le joueur potentiellement à gagner dans l’accord d’échange est Donn van de Beek. Le Néerlandais est un paria à Old Trafford depuis son départ de l’Ajax et a passé la seconde moitié de 2021/22 en prêt à Everton.

Et alors que l’arrivée d’Erik ten Hag, l’ancien patron de Van de Beek, devait relancer la carrière du milieu de terrain à United, l’équipe italienne Calciomercatoweb rapporte que la nomination d’Erik ten Hag pourrait ne pas avoir beaucoup d’impact sur l’avenir de Donny van. de Beek semble-t-il, alors que Manchester United est prêt à le sacrifier pour tenter de signer Ismael Bennacer.

Les Red Devils ont été fortement liés à un transfert de l’as de Barcelone Frenkie de Jong. Cependant, malgré le désir du Barça de tirer profit du Néerlandais, le joueur a semblé désireux de prolonger son séjour au Camp Nou, car il est actuellement assis sur un contrat lucratif.

Cela a conduit Manchester United à tourner son attention vers d’autres cibles, dont l’une est apparemment le Bennacer de Milan.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Ten Hag lui-même avait ceci à dire sur la poursuite par United d’un milieu de terrain :

“Nous recherchons un joueur qui peut jouer en position de maintien”, a déclaré Ten Hag, selon le Daily Mirror, “Mais il faut que ce soit le bon.

«Il n’y en a pas beaucoup dans ce poste capables du niveau que nous exigeons. Quand nous ne pouvons pas le trouver, nous devons maintenant nous occuper des joueurs de notre équipe et nous en développerons un à ce poste.

« Je ne réagirai pas sur un certain joueur. Il nous faut le bon joueur. Nous avons une liste et nous nous qualifions d’acteur qui a la compétence pour jouer ce rôle. Nous frapperons dès que le joueur sera disponible.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23