Manchester United envisage de limoger son manager Erik ten Hag après un peu plus d’un an à ce poste.

Le Néerlandais a connu une première saison réussie à Old Trafford, remportant le premier trophée du club depuis 2017 sous la forme de la Coupe de la Ligue et se qualifiant pour la Ligue des Champions. Mais les choses ont changé depuis et Manchester United connaît un début de saison difficile.

La défaite contre le Bayern Munich en milieu de semaine de la Ligue des Champions signifie que les Diables Rouges n’ont remporté que deux de leurs six premiers matches toutes compétitions confondues, avec Paul Merson de Sky déclarant qu’ils sont « déjà hors de la course au titre ».

La défaite contre Brighton a déjà laissé Manchester United « hors de la course au titre », selon certains. (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

publication espagnole Fiches dit que la « crise profonde » de United a laissé Ten Hag sur une « corde raide », la hiérarchie du club envisageant un changement de manager après un peu plus d’un an.

Foot 365, suggère cependant qu' »il est difficile d’imaginer qu’un média espagnol peu réputé puisse disposer d’informations fiables » sur la situation à Old Trafford. S’il est probable que Ten Hag ait acquis une bonne dose de confiance après sa bonne première saison, le match de samedi soir contre Burnley est désormais critique.

Les Clarets de Vincent Kompany se sont bien améliorés contre Nottingham Forest lundi soir et la défaite pourrait voir United chuter au 16e rang d’ici la fin des matches du week-end. Kompany a cependant pris la défense de son homologue samedi soir, qualifiant Ten Hag d' »extrêmement capable ».

« Une chose que cet homme a démontré, c’est qu’il est extrêmement capable », a déclaré Kompany. « Cela ne fait aucun doute. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur, il ne peut pas le contrôler. »

Le manager de Burnley, Vincent Kompany, a soutenu Ten Hag (Crédit image : Getty Images)

1908.nl aux Pays-Bas, pays natal de Ten Hag, rapporte que le manager de Feyenoord, Arne Slot, sera le prochain homme dans l’abri – bien que les bookmakers aient placé Zinedine Zidane comme favori pour ce rôle.

Ten Hag a un pourcentage de victoires de 63,2, après 68 matchs en tant que patron de United.

