Manchester United envisage de laisser une star défavorisée partir pour l’Inter Milan lors d’un transfert incroyable

Manchester United envisage de laisser partir Harry Maguire pour rejoindre l’Inter Milan en Serie A, l’équipe italienne souhaitant assurer le remplacement de Milan Skriniar au poste d’arrière central.

Alors qu’il ne reste que six mois à son contrat avec l’Inter, Skriniar a signé un pré-contrat avec le Paris Saint-Germain pour l’été. Le Slovène tient cependant à bouger dans la fenêtre de transfert de janvier, le PSG étant apparemment prêt à payer 17 millions de livres sterling pour les services de Skriniar six mois plus tôt.

Maguire pourrait donc le remplacer à l’Inter, selon le Miroiter (s’ouvre dans un nouvel onglet). Avec Maguire en disgrâce à Manchester United, l’Inter serait confiant d’obtenir un accord de prêt pour Maguire jusqu’à la fin de la saison, avant de se précipiter pour un transfert permanent cet été.

Remplacer Skriniar verrait Maguire passer à trois à l’Inter, le système préféré du manager Simone Inzaghi.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Lisandro Martinez, Raphael Varane et, apparemment, Victor Lindelof sont tous devant l’international anglais dans l’ordre hiérarchique d’Erik ten Hag au poste de défenseur central. N’ayant commencé que quatre matchs de Premier League cette saison, Maguire pourrait également être ouvert à une décision.

En effet, après que Manchester United ait battu Reading au quatrième tour de la FA Cup samedi soir, Maguire a clairement indiqué qu’il souhaitait jouer régulièrement au football en équipe première.

Il a déclaré: “J’ai 29 ans et je n’ai jamais vraiment occupé ce poste dans ma carrière auparavant. Je ne veux pas m’y habituer, mais cela fait partie intégrante du football.

“Je pousse, je m’entraîne bien et quand l’occasion se présente, je dois la saisir. Les gars qui ont joué se sont bien débrouillés. Je dois être prêt lorsque ma chance se présente.”

L’Inter est actuellement deuxième de la Serie A, à 13 points du leader du championnat Napoli. Ils ont un prochain quart de finale de la Coppa Italia contre l’Atalanta le mardi 31 janvier, avec un dernier match nul contre Porto en Ligue des champions.

Sans Skriniar, un pivot au cœur de leur équipe, s’il devait passer au PSG pour un transfert permanent cette fenêtre, une offre de prêt à Manchester United pour Maguire semble possible.