La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Man United entre en course pour Bissouma

Manchester United est entré dans la course pour essayer de signer la star de Brighton & Hove Albion Yves Bissouma, rapporte le Daily Express.



La sensation Seagulls a produit une poignée de bonnes performances à l’Amex et, bien que le club ne se porte pas particulièrement bien en Premier League, le milieu de terrain est l’un des rares noms qui s’est vraiment démarqué au début de la saison.

Des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN il y a quelques jours que Bissouma était suivi de près par Liverpool avant la fenêtre de transfert de janvier, le manager Jurgen Klopp le suivant en tant que remplaçant potentiel de Georginio Wijnaldum, tandis qu’Arsenal a également été lié aux 24 ans. vieux.

BLOG EN DIRECT

08h38 GMT: Attaquant de Chelsea Olivier GiroudL ‘avenir de l’ entreprise a fait l ‘objet de nombreuses discussions ces derniers mois.

Giroud, 34 ans, a impressionné quand il a eu la chance de jouer, mais il est un remplaçant pour Timo Werner et Tammy Abraham à Stamford Bridge. Sachant qu’il a besoin de temps de jeu pour jouer pour la France à l’Euro 2020 cet été, l’attaquant pourrait passer à autre chose en janvier et Le10 Sport affirme que Marseille et l’AC Milan sont enthousiastes.

08h00 GMT: Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a soutenu une réforme majeure du calendrier du football européen, avec des « nouvelles formules » nécessaires pour rendre le football « plus compétitif et excitant ».

La référence apparente à une Super League européenne – qui a été présentée comme un remplacement de la Ligue des champions – est le dernier signe que les plus grands clubs de la Liga sont en faveur d’un tel projet.

En octobre, le président sortant de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a révélé que le club avait provisoirement accepté de participer.

« La pandémie a tout changé. Elle nous a tous rendus plus vulnérables, ainsi que le monde du football », a déclaré Perez lors de l’assemblée annuelle des membres du club du Real Madrid.

« Le football a besoin de nouvelles formules pour le rendre plus fort, plus compétitif et plus excitant. Comme toujours, le Real Madrid doit rester à la pointe de ce sport. Notre club a participé à toutes les innovations nécessaires au fil des ans.

« Le modèle a besoin d’un coup de pouce. Le football doit affronter ces temps nouveaux.

« Tout le monde soutient la réforme du panorama compétitif actuel. Les fans de football eux-mêmes trouvent une saturation du calendrier. La réforme du football ne peut pas attendre et nous devons y faire face au plus vite. »

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Pas de sortie Liverpool pour Williams

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp n’autorisera pas le jeune défenseur Rhys Williams de quitter le club en prêt, rapporte The Sun.

Il semblait que le joueur de 19 ans quitterait Anfield pendant la fenêtre de transfert de janvier, avec les favoris de Middlesbrough pour l’emmener sur un contrat à court terme, mais tout cela a changé au cours des dernières semaines.

Williams a pu se hisser dans la première équipe des Reds en raison d’une série de blessures en défense – notamment à Virgil van Dijk et Joe Gomez – qui a laissé Klopp reconsidérer sa position.

Sortie de Manchester United pour Jones?

Le Daily Star rapporte que le défenseur de Manchester United Phil Jones pourrait quitter le club en janvier.

Jones a été exclu de l’équipe de 25 joueurs du manager Ole Gunnar Solskjaer au début de la nouvelle campagne de Premier League et alors que les Red Devils continuent de prendre de l’ampleur dans la ligue, il semble peu probable qu’il retrouve son chemin dans la première équipe. .

En termes de destination, West Bromwich Albion et Derby County ont tous deux été considérés comme de prochaines destinations potentielles.

Tap-ins

– Lucien Agoume et Roberto Piccoli envisagent tous deux de réduire la durée de leurs prêts avec Spezia à court terme, rapporte Calciomercato. Les deux sont prêtés respectivement par l’Inter Milan et l’Atalanta, mais alors qu’ils continuent de lutter pour tenter d’avoir un impact là-bas, ils espèrent maintenant pouvoir se battre pour une place dans le onze de départ dans leurs clubs parents.

– Le Celtic souhaite poursuivre des démarches de prêt pour la paire de West Bromwich Albion Rekeem Harper et Kyle Edwards, rapporte le Scottish Sun. Neil Lennon espère que les deux hommes pourront renforcer leur équipe, et avec le nouveau manager des Baggies, Sam Allardyce, espérant faire beaucoup d’affaires en janvier, cela pourrait être une idée qui conviendra à toutes les personnes impliquées.