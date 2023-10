Manchester United enquête sur la façon dont 1 000 Galatasaray ont obtenu des billets pour Old Trafford

Manchester United a ouvert une enquête sur la manière dont environ 1 000 supporters de Galatasaray se sont retrouvés mardi soir dans le match à domicile de la Ligue des Champions à Old Trafford.

L’équipe d’Erik ten Hag a été battue 3-2 par les champions de Super Lig lors d’une autre soirée décevante pour le club et après le match, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux. montrant un grand groupe de supporters turcs en fête dans la section locale apres le jeu.

Selon le Nouvelles du soir de Manchesteril y avait un grand nombre de supporters turcs dans les tribunes Sir Alex Ferguson et Bobby Charlton.

Pendant ce temps, un groupe de supporters de Galatasaray, dans le Scoreboard End, a retiré une partie d’une banderole dédiée à Sir Matt Busby.

Certains billets ont probablement été achetés par l’intermédiaire de rabatteurs, tandis que d’autres auraient pu entrer simplement en fournissant une adresse au Royaume-Uni, ce qui ne serait pas difficile pour les nombreux Turcs vivant dans le pays.

Quoi qu’il en soit, c’était un autre embarras pour United puisque l’équipe de Ten Hag a subi une deuxième défaite consécutive à Old Trafford, après avoir été battue à domicile par Crystal Palace ce week-end.

Le prochain match de Manchester United aura également lieu à Old Trafford, contre Brentford en Premier League samedi.

L’équipe de Ten Hag occupe actuellement la 10e place, avec trois victoires et quatre défaites lors de ses quatre matches jusqu’à présent dans la compétition.

Et en Ligue des Champions, les Diables Rouges ont déjà du pain sur la planche s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale, après avoir perdu leurs deux matches d’ouverture.

United est dernier du groupe A, à six points du Bayern Munich et à quatre de Galatasaray avant son match à domicile contre le FC Copenhague plus tard ce mois-ci.

