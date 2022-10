Manchester United en tête du tableau WSL après une victoire fulgurante contre Brighton

Les joueurs de Manchester United applaudissent leurs supporters après avoir battu Brighton en Super League féminine. Getty Images

Un but en première mi-temps de Stina Blackstenius a donné à Arsenal une victoire 1-0 à Reading en difficulté dimanche, mais cela n’a pas suffi à déloger Manchester United, qui est en tête du classement de la Super League féminine après une victoire 4-0 sur Brighton & Hove Albion.

Les Red Devils ont neuf points après trois matchs avec 10 buts marqués et aucun encaissé, tandis qu’Arsenal affiche un bilan défensif similaire et le même nombre de points, mais a marqué un but de moins.

Blackstenius a tiré à la maison juste à l’extérieur de la surface de réparation à la demi-heure de jeu pour donner l’avantage à son équipe, et la Suédoise a frappé les boiseries deux fois de suite en seconde période.

Le penalty de Kim Little pour Arsenal à l’heure de jeu a été arrêté par Jackie Burns, qui faisait ses débuts à Reading, et cela s’est presque avéré coûteux lorsque la défenseuse Lily Woodham a frappé la barre transversale directement depuis un corner.

Cela a donné vie à Reading, qui n’a pas encore obtenu de points au tableau cette saison, et ils ont créé un certain nombre d’excellentes occasions, mais Manuela Zinsberger a superbement performé dans le but d’Arsenal alors qu’ils tenaient pour gagner.

Plus tôt dans la journée, Ella Toone a marqué deux fois en première mi-temps pour Manchester United alors qu’ils remportaient une victoire 4-0 contre Brighton & Hove Albion qui les a propulsés en tête du classement.

Pernille Harder, de Chelsea, est revenue d’une blessure et a marqué deux buts lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Everton, tandis que Liverpool s’est effondré contre une défaite 1-0 contre Tottenham Hotspur en raison du but contre son camp de Niamh Fahey en première mi-temps.

Manchester City a battu Leicester City 4-0, tandis que samedi, West Ham United a survécu à un carton rouge tardif pour le défenseur Hawa Cissoko alors qu’ils s’accrochaient pour une victoire 2-1 sur Aston Villa, qui a raté un penalty en seconde période.