Manchester United en pourparlers pour signer « le prochain Thierry Henry »: rapport

Manchester United est en pourparlers avec un attaquant français qui a été surnommé le successeur du légendaire Thierry Henry.

Les Red Devils ont besoin d’un nouvel attaquant cet été après le départ à la mi-saison de Cristiano Ronaldo et la période de prêt de Wout Weghorst qui touche à sa fin. Un accord de principe a été conclu avec Rasmus Hojlund d’Atalanta – bien que Manchester United n’ait pas encore finalisé l’offre.

Mais malgré l’offre au Danois, de plus en plus de rapports émergent maintenant qu’un autre jeune talent précoce est dans le collimateur.

L’attaquant danois Rasmus Hojlund est sur le radar des Red Devils (Crédit image : JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Parler à GiveMeSportspécialiste du transfert Fabrice Romano a révélé que Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort avait eu des discussions avec United sur un déménagement cet été.

« Pour Kolo Muani, le prix est d’environ 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) », a révélé le journaliste italien. « C’est vrai que Manchester United a eu des contacts au cours des deux dernières semaines pour explorer les conditions de l’histoire, mais l’Eintracht veut 100 millions d’euros et aussi, ils espèrent toujours garder le joueur une saison de plus et le vendre à l’été 2024. »

United aurait un budget réduit cet été et avec l’arrivée imminente d’Andre Onana, l’acquisition récente de Mason Mount et le besoin d’un autre défenseur central, Kolo Muani pourrait être un peu cher. L’international français est extrêmement bien noté et a été comparé à son compatriote Thierry Henry dans le passé pour son style et sa stature physique.

« Kolo Muani a un style de dribble langoureux et une vitesse immense qui caractérisent le jeu d’Henry – surtout à un jeune âge », a déclaré le Site officiel de la Bundesliga écrit en avril. « Il a une force similaire sur le ballon et une effronterie dans son jeu qui laissera les défenseurs de la Bundesliga à la fois dans son sillage et en coupant des chiffres frustrés. »

Randal Kolo Muani est admiré par la hiérarchie d’Old Trafford (Crédit image : Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

On pense également que Kolo Muani figure sur la liste restreinte du Bayern Munich en tant que n ° 9 potentiel au cas où ils ne décrocheraient pas Harry Kane.

Le joueur de 24 ans est apprécié par Marché de transfert vaut 80 millions d’euros.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Andre Onana est recherché dans le but, Rasmus Hojlund et Randal Kolo Muani sont recherchés d’emblée, tandis que Wonderkid Vitor Roque a été lié, aussi. Ado portugaise Joao Neves est sur le radartandis que son compatriote Goncalo Ramos est dans le collimateur. United s’est également renseigné sur Theo Hernandezalors que Jadon Sancho a été mis en vente.

Entre-temps, Marcus Rashford semble prêt à rester avec un nouveau contrat exceptionnel.