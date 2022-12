Manchester United en pourparlers avec Qatar Investors

L’Athletic a rapporté que le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, avait eu des entretiens avec des investisseurs qatariens et saoudiens lors de son voyage à la Coupe du monde à Doha.

Les récents développements interviennent après que les Glazers eurent décidé de mettre le club en vente plus tôt en novembre.

Le rapport affirme que le groupe Raine, qui est le conseiller financier de United, cherche à vendre le club au premier trimestre 2023 avec un prix estimé entre 6 et 7 milliards de livres sterling.

Même si la nature du voyage de Glazer à Doha est inconnue, le copropriétaire du club a d’autres intérêts commerciaux dans la nation du Golfe.

Malgré la récente propriété de Manchester City et de Newcastle United, qui appartiennent tous deux à des groupes du Moyen-Orient, l’évaluation financière de United pourrait éloigner les investisseurs.

Glazer, cependant, avait mentionné plus tôt que le processus de vente du club “avançait” lors de son voyage au Qatar.

Après avoir vu la France battre le Maroc 2-0 lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde, il a déclaré : « Ce n’est pas nécessairement une vente, c’est un processus et nous allons de l’avant avec le processus, donc nous verrons ce qui se passera. C’est la mise à jour, c’est le processus et le processus se poursuit.

Même s’il n’est pas clair qui Glazer se réunissait dans la loge VIP ou VVIP du stade Al-Bayt, on pense que les invités de cette section sont généralement réservés à l’État qatari, à la FIFA et aux partenaires commerciaux de l’instance dirigeante.

Avram Glazer avait auparavant acheté une franchise de cricket dans la ligue de cricket T20 des Émirats arabes unis et il y a eu des discussions antérieures sur des investissements potentiels à Manchester United après des discussions avec des fonds d’investissement basés à Dubaï.

Il est intéressant de noter que les pourparlers interviennent après que le Premier ministre saoudien, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré qu’il espérait que ses compatriotes investissent dans United ou ses rivaux de Liverpool, ces derniers étant également à vendre.

À propos des investissements potentiels, il a déclaré: «J’espère que oui, s’il y a des investisseurs et que les chiffres s’additionnent, cela fait une bonne affaire. Ensuite, le secteur privé pourrait entrer, ou des entreprises pourraient venir du royaume.

« La Premier League est la meilleure ligue du monde. Tout le monde regarde la Premier League. C’est la ligue la plus regardée et il y a des fans inconditionnels de ces équipes dans le royaume. Ce serait donc un plus pour tout le monde. »

Crédit photo : IMAGO / Cover-Images