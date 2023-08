Manchester United en pourparlers avec le Bayern pour signer Benjamin Pavard

Manchester United serait en pourparlers pour signer la star du Bayern Munich Benjamin Pavard, qui est devenu un remplaçant potentiel de Harry Maguire.

L’arrière central de Manchester United Harry Maguire, qui a accepté des conditions personnelles avec West Ham, avait du mal à trouver des opportunités en équipe première alors que le défenseur est tombé en disgrâce avec le patron Erik Ten Hag et a récemment été dépouillé du brassard de capitaine.

Suite aux retombées, les Red Devils auraient conclu un accord avec West Ham United pour un accord d’une valeur de 30 millions de livres pour expulser Maguire du club et recherchent maintenant un remplaçant en défense.

L’arrière droit du Bayern, Pavard, serait désireux de quitter l’équipe de Bundesliga car il n’a pas l’intention de renouveler son contrat qui expire en 2024.

Selon le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg, des pourparlers « concrets » avec les Red Devils et le joueur de 27 ans, qui peut également jouer au poste de défenseur central, sont en cours et le manager Erik ten Hag tient à le recruter.

Ten Hag voit le Français comme un « défenseur polyvalent » et avec le joueur également déterminé à quitter le Bayern Munich avant la fin de la fenêtre, celui-ci pourrait se déplacer rapidement.

La polyvalence de Pavard, qui lui permet de jouer à la fois comme arrière droit et comme arrière central, est un trait que Ten Hag aurait beaucoup apprécié.

Et avec la signature de Kim Min-Jae, Pavard peut raisonnablement s’attendre à ce que son temps de jeu diminue au Bayern, s’il choisit de rester, car il tombe plus bas dans l’ordre hiérarchique des défenseurs du club.

Mais à United, avec la nécessité de restreindre et de reposer le duo central de Varane et Martinez, on peut s’attendre à ce que Pavard joue un rôle plus important dans l’équipe.