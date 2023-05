Manchester United est en pourparlers avancés pour amener Neymar à Old Trafford – avec Casemiro jouant un rôle dans l’accord, selon un rapport en France.

Neymar est devenu le joueur le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2017, mais après six ans d’échec en Ligue des champions et de dissidence des fans, les choses ont mal tourné pour le Brésilien. Récemment, 100 fans se sont rassemblés devant sa maison scandant « Neymar, sors », tandis que le collectif des supporters des « Ultras » du PSG lance un déclaration critiquant les « joueurs parasites ».

Le joueur de 31 ans n’a pas joué pour les champions de Ligue 1 depuis février, lorsqu’il s’est blessé à la cheville lors d’une victoire 4-3 contre Lille. Cela semble maintenant être son dernier match en France, avec une sortie presque certaine suite à la fureur des fans envers les superstars d’élite du PSG.

Neymar s’aligne avec Kylian Mbappe et Lionel Messi avant le match de championnat contre Lille (Crédit image : Xavier Laine/Getty Images)

Selon le point de vente français L’Équipele Brésilien est maintenant en « pourparlers avancés » pour rejoindre la révolution brésilienne de Manchester United, qui a vu Casemiro et Antony déménager à Old Trafford au cours des 12 derniers mois.

De plus, Casemiro aurait conversé avec son collègue Selecao pour le convaincre du projet que United construit sous Erik ten Hag. Les deux hommes ont tous deux été membres des deux dernières équipes brésiliennes de Coupe du monde et se connaissent bien depuis près d’une décennie de devoirs internationaux ensemble.

Alors que Neymar serait probablement intéressé à jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine, cependant – United n’a besoin que d’un seul résultat contre Chelsea ou Fulham à domicile pour se qualifier – que la superstar intéresse Ten Hag est une autre affaire.

Le Néerlandais a déjà évincé Cristiano Ronaldo de son équipe, estimant que l’attaquant n’a pas appuyé avec suffisamment d’intensité – et Neymar a été critiqué pour un manque similaire d’éthique de travail au PSG. United a de nombreux domaines dans l’équipe à corriger cet été et avec son joueur de la saison, Marcus Rashford, préférant une place à gauche, il n’y a peut-être pas de place évidente dans l’équipe pour un autre joueur à ce poste.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, pourrait ne pas vouloir de Neymar, malgré les liens (Crédit image : Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

United a également un problème avec le profil d’âge de son équipe. Avec autant de joueurs clés de leur côté approchant les 30 ans ou dépassant ce seuil, faire venir un joueur plus âgé à Neymar pourrait être contre-intuitif, alors que de nombreuses stars liées à un mouvement – ​​comme Mohammed Kudus et Goncalo Ramos – ont moins de 25 ans.

Neymar est évalué à 70 millions d’euros par Marché des transferts.

