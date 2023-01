Manchester United en « pourparlers avancés » sur le coup de choc pour le défenseur de Fulham – rapport

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) seraient en «négociations avancées» sur une décision de choc pour Fulham (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’arrière droit Kevin Mbabu.

Malgré la récente résurgence d’Aaron Wan-Bissaka en l’absence de Diogo Dalot, blessé, United serait toujours à la recherche d’un nouvel arrière droit.

Denzel Dumfries de l’Inter Milan a été lié à un passage à Old Trafford ces dernières semaines, mais parler d’intérêt pour Mbabu est une énorme surprise.

Mbabu n’a rejoint Fulham qu’il y a six mois (Crédit image : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

L’international suisse a à peine joué pour Fulham depuis son arrivée de Wolfsburg l’été dernier, ne faisant que sept apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe de Marco Silva.

Mais selon le point de vente italien Tutomercatoweb (via But) (s’ouvre dans un nouvel onglet)United a bien avancé dans les pourparlers pour signer Mbabu ce mois-ci.

Le rapport ajoute que les nouveaux venus en Serie A, Monza, sont également intéressés par Mbabu – qui, compte tenu de leur statut comparatif de vairon, devrait placer United bien en tête dans toute course pour obtenir les services du joueur de 27 ans.

Mbabu – qui a remporté 22 sélections pour la Suisse mais n’a pas été inclus dans son équipe de la Coupe du monde 2022 – est actuellement évalué à un peu plus de 6 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Mbabu a fait ses débuts en Suisse en 2018 (Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

À l’arrivée de Mbabu à Craven Cottage en juillet dernier, le vice-président de Fulham, Tony Khan, a exprimé sa joie, affirmant que le club le poursuivait depuis plusieurs années (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Cependant, Mbabu n’a même pas été inclus dans l’équipe de la journée pour aucun des six derniers matchs des Cottagers dans toutes les compétitions – suggérant peut-être qu’il est déjà excédentaire par rapport aux exigences et à l’ouest de Londres et laissant la porte ouverte à un départ.