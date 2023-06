Manchester United en pole position pour la signature d’un gardien de but de 50 millions de livres sterling: rapport

Manchester United se rapproche d’un nouveau gardien de but de 50 millions de livres sterling, alors qu’il envisage un avenir sans David De Gea en tant que n ° 1.

De Gea a remporté le prix Golden Glove de Premier League pour United la saison dernière et est le joueur le plus ancien du club, ayant rejoint en 2011. L’Espagnol a cependant été critiqué ces dernières saisons pour sa mauvaise distribution et ses erreurs fréquentes, conduisant à Erik ten Hag fait des commentaires énigmatiques sur son statut.

Bien qu’il ait soutenu son gardien toute la saison, le Néerlandais a refusé de confirmer si De Gea serait toujours son n ° 1 au prochain mandatdéclenchant des rumeurs selon lesquelles un nouveau gardien pourrait être dans le cadre à Manchester United.

Le gardien de Manchester United David De Gea pourrait être remplacé cet été (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

La norme du soir rapportent qu’avec Chelsea s’étant retiré de la course pour Andre Onana, United est désormais en pole position pour débarquer le Camerounais.

Onana est maintenant à l’Inter Milan, finaliste de la Ligue des champions, et a énormément impressionné cette saison en Europe. Le joueur de 27 ans est extrêmement confiant avec le ballon à ses pieds, après avoir traversé la célèbre académie La Masia de Barcelone et joué sous Ten Hag pendant son mandat à l’Ajax.

L’Inter n’étant pas dans la meilleure position financière, les géants italiens pourraient bien envisager une vente s’ils recevaient une offre satisfaisante. United poursuit cependant un certain nombre d’objectifs.

« United reste en pourparlers contractuels avec David De Gea, qui sera un agent libre le mois prochain si aucun accord n’est conclu et suscite l’intérêt de l’Arabie saoudite », selon le rapport.

Le gardien de l’Inter Milan Andre Onana est une cible pour Manchester United (Crédit image : Claudio Villa/Getty Images)

La prise de contrôle des Red Devils n’est pas encore terminée. Avec Ten Hag qui envisage un renfort au milieu de terrain, deux autres défenseurs centraux et un attaquant en tête de ligne, la situation des gardiens de but pourrait devoir prendre du recul à moins que la famille Glazer ne vende le club de manière imminente.

Onana est valorisé à 35 M€ par Marché des transferts.

