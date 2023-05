Manchester United Down Wolves, Aston Villa Stun Tottenham, Nottingham Hold Chelsea, Southampton Relégué

La forme à domicile de Manchester United semble suffisante pour permettre à l’équipe de revenir en Ligue des champions.

United a battu Wolverhampton 2-0 samedi pour une quatrième victoire consécutive à domicile à Old Trafford en Premier League anglaise, avec Anthony Martial et Alejandro Garnacho marquant.

L’équipe d’Erik ten Hag a perdu ses deux matchs précédents 1-0 et les deux étaient à l’extérieur, contre Brighton et West Ham.

United est passé à égalité de points avec Newcastle, troisième, et les deux avaient quatre avances sur Liverpool, cinquième, les trois équipes ayant encore trois matchs à jouer. De manière significative, deux des United sont à domicile contre Chelsea et Fulham.

Martial est rentré chez lui à la 32e minute après un ballon carré de l’ailier brésilien Antony pour donner l’avantage à United et seule une impressionnante démonstration du gardien des Wolves Dan Bentley, faisant ses débuts en championnat, a maintenu le score bas.

Garnacho a scellé la victoire après avoir battu le piège du hors-jeu pour courir sur la passe de Bruno Fernandes et fournir l’arrivée à la quatrième minute du temps additionnel.

Les loups sont arrivés à Old Trafford en sachant qu’il était à l’abri de la relégation.

Crystal Palace 2-0 Bournemouth

Le doublé d’Eberechi Eze a souligné la victoire 2-0 de Crystal Palace sur Bournemouth en Premier League anglaise samedi.

Les deux équipes ont déjà évité la chute, et Palace est resté 12e au classement, quatre points au-dessus de Bournemouth.

Eze a renvoyé Palace vers la fin de la première mi-temps dans un mouvement déclenché par Wilfried Zaha et impliquant Jordan Ayew.

Eze a empoché son deuxième à la 58e, un effort en solo qui l’a vu récupérer le ballon de Michael Olise sur la gauche avant qu’une course labyrinthique à travers le centre ne le mette en position de tirer son 10e de la saison en haut à droite.

Ce n’était pas que de bonnes nouvelles pour les hôtes de Roy Hodgson, qui ont vu Zaha expulsé après la pause lorsqu’il s’est arrêté en boitant. Zaha ne s’est remise que récemment d’une blessure aux ischio-jambiers.

Zaha, en fin de contrat à la fin de cette campagne, a eu droit à un chant entraînant du soutien à domicile, se demandant peut-être si ce serait la dernière fois qu’ils le regarderaient quitter le terrain avec une chemise Palace.

Southampton 0-2 Fulham

Southampton est devenu la première équipe à être reléguée de la Premier League après avoir perdu contre Fulham 2-0 samedi, garantissant que le séjour de 11 ans de l’équipe de la côte sud dans la première division anglaise touche à sa fin.

Le sort de Southampton a été scellé avec deux matchs restants de sa première saison complète depuis le rachat l’an dernier par Sport Republic, une société d’investissement dans l’industrie du sport et du divertissement dirigée par l’homme d’affaires serbe Dragan Solak.

Les buts de Carlos Vinicius et Aleksandar Mitrovic, lors de son premier match après une interdiction de huit matchs pour avoir attrapé un arbitre, ont valu à Fulham la victoire au stade St. Mary’s, où le Premier ministre britannique Rishi Sunak – un fan de Southampton – était dans les gradins.

Southampton est à huit points de la sécurité avec des matchs à jouer contre Brighton et Liverpool.

« Nous nous sommes battus sans relâche en tant que club », lit-on dans un communiqué de Sport Republic, « mais la Premier League est la ligue la plus compétitive au monde et nos résultats n’étaient tout simplement pas assez bons pour y rester.

« Nous sommes particulièrement attristés et frustrés que notre première saison en tant qu’actionnaire majoritaire à Southampton se soit soldée par une relégation. Bien que ce résultat soit bouleversant pour nous tous, il est maintenant temps de faire preuve d’unité.

Solak était le fondateur du géant des télécommunications d’Europe de l’Est United Group. En janvier 2022, sa société d’investissement Sport Republic a racheté la participation de 80% détenue par l’homme d’affaires chinois Gao Jisheng, actionnaire majoritaire du club depuis 2017.

« Nous voulons rassurer nos supporters, nos partenaires et notre personnel sur le fait que nous restons pleinement déterminés à assurer le succès à long terme du club au plus haut niveau », indique le communiqué de Sport Republic.

« Nous devons maintenant réfléchir aux leçons à tirer de cette saison et commencer à nous préparer aux défis qui nous attendent dans le Championnat. Notre objectif est de revenir en Premier League le plus tôt possible et de faire en sorte d’y rester. Dans le même temps, nous continuerons à nous concentrer sur le développement à long terme du club, à la fois sur et en dehors du terrain, pour assurer sa pérennité au plus haut niveau.

Chelsea 2-2 Forêt de Nottingham

Le deuxième but de la journée de Taiwo Awoniyi a aidé Nottingham Forest, menacé de relégation, à faire match nul 2-2 avec Chelsea en Premier League anglaise samedi après les buts rapides de Raheem Sterling à Stamford Bridge.

Awoniyi, qui a également marqué deux fois la semaine dernière, a ouvert le score à la 13e minute avec une tête puissante et a de nouveau hoché la tête juste après l’heure de jeu, peu de temps après que Sterling a égalisé et mis Chelsea devant avec des buts à sept minutes d’intervalle.

Le match nul a rapproché Forest de la sécurité, avec l’équipe de Steve Cooper à la 16e place et trois points au-dessus de la zone de relégation avec deux matchs à jouer. Forest accueille Arsenal le week-end prochain et termine sa saison à Crystal Palace.

Chelsea est sans victoire lors de ses six derniers matchs de championnat à Stamford Bridge alors que sa saison décevante touche à sa fin. Les Bleus sont à la 11e place.

La performance de Sterling a été une évolution positive pour le manager par intérim Frank Lampard. L’attaquant anglais a marqué sur une passe de Trevor Chalobah devant le filet à la 51e minute, puis a battu un défenseur pour marquer un but sept minutes plus tard.

Awoniyi n’a eu besoin que d’une tête glaçante de la passe d’Orel Mangala pour égaliser le score à la 62e.

Forest n’a qu’une seule victoire en 18 matchs à l’extérieur cette saison.

João Félix, qui a forcé un arrêt en plongée du gardien de Forest Keylor Navas à la 33e, a reçu un carton jaune en seconde période pour simulation.

Aston Villa 2-1 Tottenham

Jacob Ramsey et Douglas Luiz ont relancé la charge d’Aston Villa pour la qualification européenne en battant Tottenham 2-1 en Premier League anglaise samedi.

L’équipe d’Unai Emery a égalisé les points avec Tottenham, sixième, avec deux matchs à jouer dans la course à l’Europe.

Terminer à la cinquième ou à la sixième place assurera une place en Ligue Europa – une compétition remportée par Emery contre les équipes espagnoles de Séville et de Villarreal – et la septième place entrera dans la Ligue de conférence Europa.

Le but de consolation de Tottenham a été marqué, presque inévitablement, par Harry Kane depuis le point de penalty à la 90e minute dans un match dans lequel Villa était supérieur à tous égards. C’était le 27e but de Kane, huit derrière le meilleur buteur de la ligue, Erling Haaland de Manchester City.

Il y a à peine 13 mois à Villa Park, les Spurs se sont déchaînés lorsque le tour du chapeau de Son Heung-min a inspiré une victoire 4-0. L’affichage de samedi a souligné leur régression continue.

Villa a pris les devants à la huitième minute lorsque Ramsey a étendu le jeu à Leon Bailey et a pénétré dans la surface pour rencontrer le centre bas de l’ailier devant Pedro Porro pour trouver le coin du filet.

Il y a eu peu de réaction de Tottenham, les fans à l’extérieur se concentrant sur la poursuite des chants pour la sortie du président Daniel Levy tandis que leur équipe restait passive.

Avec la tête, Villa était l’unité la plus cohérente et la seule chance des Spurs s’est terminée par un drapeau de hors-jeu très retardé lorsque Son a frappé le poteau après s’être dégagé.

Tottenham a dérivé pendant la mi-temps et a eu besoin du gardien Fraser Forster pour empêcher les visiteurs de prendre encore plus de retard après 32 minutes.

L’erreur de Porro a été saisie et Ollie Watkins s’est précipité dans la surface pour centrer pour Bailey, seulement pour le bel arrêt du gardien de but pour le garder à l’écart.

C’était comme si un deuxième but scellait le match pour les hôtes et Villa a presque doublé l’avance cinq minutes avant la pause lorsqu’un plongeon Watkins a raté de peu le centre taquin d’Alex Moreno.

Le milieu de terrain de Tottenham était coupé par Villa, et Emi Buendia a frappé la barre après avoir récupéré une passe de retour de Ramsey après avoir traversé le milieu.

Le service normal s’est poursuivi en seconde période, John McGinn coupant à distance et Forster refusant Buendia.

Pourtant, les Spurs ont eu une chance glorieuse de niveler quand Oliver Skipp a volé Luiz et que le ballon a roulé vers Kane. Le capitaine anglais avait du temps et de l’espace mais a tiré trop près d’Emi Martinez juste à l’intérieur de la surface.

Ce fut un lâcher-prise pour Villa et a déclenché une amélioration chez les visiteurs alors que Villa se retirait et commençait à inviter la pression, avec Dejan Kulusevski au curling large.

Cependant, tous les espoirs de retour ont été étouffés par Luiz avec 18 minutes à jouer. Cristian Romero a percuté Watkins à 25 mètres et tout ce que Forster – avec son positionnement en question – pouvait faire était d’aider le coup franc de Luiz dans le coin supérieur.

Il était encore temps pour Kane de marquer un penalty après avoir été victime d’une faute de Martinez, à la suite d’un long contrôle VAR.

Leeds 2-2 Newcastle

Newcastle a perdu plus de points dans sa poussée pour la qualification en Ligue des champions en faisant match nul 2-2 à Leeds, qui est resté dans la zone de relégation de la Premier League samedi après un match passionnant qui s’est terminé avec le manager de Newcastle, Eddie Howe, accosté par un fan.

Howe n’a pas été blessé dans l’incident et a déclaré qu’il « avait du mal à donner un sens » à un match chaotique qui a vu Leeds enregistrer un penalty, concéder deux autres convertis par Callum Wilson et faire expulser Junior Firpo dans le temps d’arrêt.

Le tir dévié de Rasmus Kristensen à la 79e minute a finalement valu un point à Leeds mais l’équipe désormais dirigée par Sam Alladryce repartira du match avec de grands regrets à cause des erreurs de Patrick Bamford et Firpo.

Leeds menait 1-0 grâce au but de Luke Ayling à la septième minute lorsque Bamford a eu une chance de doubler l’avantage du point de penalty après que Firpo ait été trébuché par Joelinton.

Bamford a vu son penalty arrêté par le gardien Nick Pope et, trois minutes plus tard, l’attaquant de Newcastle Wilson a converti un coup de pied à l’autre bout après qu’Alexander Isak ait été emmitouflé par Max Wober.

Firpo a ensuite eu un moment de folie lorsqu’il a levé la main suite à un centre dans la surface, le ballon lui effleurant le bout des doigts pour donner un penalty.

Wilson a converti celui-là aussi, en plein milieu du 69e, seulement pour que Kristensen égalise.

Firpo a été expulsé pour un deuxième carton jaune dans la première minute du temps d’arrêt, au cours duquel il y a eu un incident alarmant qui a vu un spectateur marcher jusqu’à Howe dans la zone technique et le frapper dans la poitrine avant d’être escorté par la sécurité.

Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait d’un fan de Leeds ou de Newcastle.

Leeds est à un point de la sécurité avec deux matchs à jouer, à West Ham et à domicile contre Tottenham.

« Un point aujourd’hui est énorme pour nous, surtout avec la façon dont nous l’avons fait », a déclaré Ayling. .”

Newcastle est resté troisième mais n’a pas réussi à rebondir après une défaite 2-0 à domicile contre Arsenal le week-end dernier et a maintenant quatre points d’avance sur Liverpool, cinquième.

