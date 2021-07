Manchester United donne la priorité à la signature de Raphael Varane du Real Madrid avant d’évaluer d’autres cibles

Manchester United est sur le point de chercher une solution à son intérêt pour le défenseur du Real Madrid Raphael Varane avant de se tourner vers d’autres cibles pour s’assurer qu’ils respectent leur budget pour la fenêtre de transfert d’été, ont déclaré des sources à ESPN.

United a été encouragé par le fait qu’un accord pour Varane est possible après avoir entamé des négociations avec les représentants du Français sur des conditions personnelles.

Une fois qu’un accord sera en place, ils chercheront à entamer des pourparlers avec Madrid moyennant des frais, mais des sources ont déclaré à ESPN que les fonds sont limités après avoir engagé 72,9 millions de livres sterling sur un accord pour Jadon Sancho.

Des informations en Espagne ont suggéré que Madrid accepterait environ 50 millions d’euros pour le joueur de 28 ans, qui est entré dans la dernière année de son contrat, mais il a été suggéré à Old Trafford que même cela serait trop élevé et qu’un compromis devrait être trouvé. être trouvé.

En raison des contraintes financières, United évaluera d’abord ce qu’il faudra pour faire venir Varane – la cible principale de Solskjaer et de l’équipe de recrutement – ​​avant de décider s’il est possible de poursuivre d’autres objectifs.

Raphael Varane pourrait être en route pour Old Trafford cet été. Photo de Denis Doyle/Getty Images

Il y a toujours de l’intérêt pour Kieran Trippier, mais l’Atletico Madrid devrait abandonner son insistance pour que sa clause de libération de plus de 40 millions d’euros soit respectée. Des sources ont également déclaré à ESPN que l’ajout d’un nouvel arrière droit à l’équipe est considéré comme une « priorité moindre » que d’autres postes, en particulier l’arrière central.

Le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga est une autre cible en cours de discussion, mais United s’attend à ce que le joueur de 18 ans déménage en Espagne ou au Paris Saint-Germain s’il quitte le club français cet été.

United intensifiera ses préparatifs de pré-saison cette semaine avec un camp d’entraînement au Pennyhill Park Hotel de Surrey. Le complexe cinq étoiles a été utilisé comme base d’entraînement pour l’équipe de rugby d’Angleterre et accueillera Solskjaer et son équipe avant leur deuxième match amical d’été à QPR samedi.

La paire blessée Donny van de Beek et Anthony Martial ne devraient pas figurer à Loftus Road pendant qu’ils poursuivent leur convalescence. gagner sur Derby dimanche.

Solskjaer, quant à lui, attend toujours de connaître le calendrier de la chirurgie de l’épaule et de la récupération de Marcus Rashford.

« Nous cherchons la meilleure option », a déclaré Solskjaer après la victoire sur Derby dimanche.

« Il est parti juste pour y réfléchir un peu et nous devons adopter la meilleure ligne de conduite pour lui et le club. Nous abordons toujours cela [the timing of the operation] avec les experts. »