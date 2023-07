« Manchester United doit regarder Manchester City avec admiration »: l’ancien Red Devil explique comment attraper ses rivaux

Manchester United a peut-être remporté son premier trophée en six ans au cours de la saison 2022/23, mais regarder Manchester City égaler son exploit de remporter le triplé n’aura certainement pas bien marché à Old Trafford.

Les Red Devils ont même eu l’occasion d’arrêter les triples chances de City à Wembley lors de la finale de la FA Cup, mais une défaite 2-1 – grâce à deux buts d’Ilkay Gundogan – a permis à leurs rivaux interurbains de se rapprocher de la triple couronne convoitée de trophées.

Gordon Strachan, qui a joué pour Manchester United entre 1984 et 1989, pense que son ancien club devrait essayer d’apprendre de Manchester City, plutôt que de fermer les yeux sur leurs réalisations.

« Si j’étais un joueur de Manchester United, je ne les regarderais pas en me disant : ‘Je déteste tout chez eux’, je les regarderais avec admiration », a déclaré Strachan. Casino Genting.

« United doit regarder City et comprendre ce qu’ils font différemment. Travaillent-ils plus dur qu’eux ? Sont-ils plus en forme ? Regardez-les et analysez ce que vous pouvez faire en tant que joueur individuel pour vous rapprocher de ce niveau. »

Strachan ne pense pas que cela signifie qu’Erik ten Hag devrait essayer de copier le style de jeu de Pep Guardiola à City. Au lieu de cela, il suggère que le Néerlandais découvre son propre plan pour réussir, d’où la signature de Mason Mount.

Manchester United doit s’inspirer du succès de Manchester City, déclare Gordon Strachan (Crédit image : Getty Images)

« Je ne pense pas que United puisse commencer à jouer le même football que Manchester City. Je ne pense pas qu’ils aient les joueurs pour le faire.

« C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ils signent Mason Mount. Peut-être qu’Erik ten Hag veut plus de mobilité dans son milieu de terrain et veut des milieux de terrain capables de se lever et de soutenir l’attaquant.

« Je pense que United doit chercher à tirer le meilleur parti de son milieu de terrain pour commencer. Ils n’ont pas assez de joueurs dans les poches et courent derrière. Ils ont besoin de plus de créativité dans l’équipe. »

Manchester United a eu Strachan dans son milieu de terrain pendant cinq ans dans les années 1980 (Crédit image : Getty Images)

