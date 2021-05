Manchester United doit gagner la Ligue Europa après la sécheresse des trophées

Mason Greenwood a déclaré que Manchester United « devait » remporter la Ligue Europa après avoir passé trop de temps sans trophée.

United peut gagner sa première pièce d’argenterie depuis 2017 lorsqu’ils affronteront Villarreal à Gdansk mercredi et Greenwood a déclaré qu’il était vital que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer franchisse la ligne.

« Le club a besoin de ramener un trophée à la maison, de ramener de l’argenterie à la maison », a déclaré Greenwood. « Nous n’en avons pas eu depuis quelques années. Faire partie de l’équipe qui gagne réellement une pièce d’argenterie sera un bon sentiment.

« Quand vous venez et que vous êtes à l’académie, il y a des photos et des photos sur les murs d’eux à l’époque où ils gagnaient la Ligue des champions, les Premier Leagues, les FA Cup et c’est de ça qu’il s’agit, vraiment, pour un club de football. .

«Si vous voulez être le meilleur club de football du monde ou du pays, vous devez ramener l’argenterie à la maison et c’est quelque chose que United a fait pendant de nombreuses années.

« Mais nous avons peut-être un peu baissé au cours des dernières années, mais j’espère que nous pourrons après celui-ci, si nous gagnons contre Villarreal, cela peut être comme un petit tremplin pour nous permettre de commencer là où nous voulons être. »





Greenwood, 19 ans, a eu un impact énorme lors de sa première saison complète avec la première équipe, marquant 17 buts et méritant un premier appel à l’équipe d’Angleterre.

Cette saison, il a dû attendre pour trouver sa meilleure forme devant le but avec huit de ses 12 buts à venir depuis la mi-mars, mais il a quand même dit qu’il s’était beaucoup amélioré par rapport à il y a un an.

« Je pense que j’ai fait mieux que la saison dernière », a-t-il ajouté. «Les performances quand je ne marquais pas, je pense toujours que je jouais bien. Je ne pense pas que je jouais mal.

« Le produit final n’était peut-être pas là et, évidemment, vers la fin de la saison, il a été lancé, mais j’ai toujours l’impression d’avoir fait beaucoup mieux que l’an dernier.

« Mes buts et mes passes décisives peuvent ne pas en avoir l’air, mais à mon avis – et peut-être les joueurs autour de moi – j’ai l’impression d’être plus un joueur de l’équipe maintenant aussi. »

Depuis son entrée dans l’équipe à un si jeune âge, Greenwood a gagné le surnom de «Star Boy» par certains fans.

Il n’aura pas 20 ans avant octobre et a déjà battu le record du club pour les buts en Premier League par un adolescent, devançant Marcus Rashford et Wayne Rooney.

« Ça ne me dérange pas vraiment [the nickname] pour être honnête avec vous, « dit-il. » Je me concentre juste sur mon football. Je suis toujours un enfant qui s’amuse à jouer pour United, à jouer pour mon club d’enfance avec beaucoup, beaucoup de grands joueurs autour de moi. «