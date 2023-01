Manchester United devrait recevoir une offre du consortium saoudien pour devenir de nouveaux propriétaires

Qatar Sports Investments (QSi), propriétaire du Paris Saint-Germain, s’attendrait à ce qu’un consortium basé en Arabie saoudite émerge comme soumissionnaire potentiel pour Manchester United, rejoignant Ineos de Sir Jim Ratcliffe pour s’intéresser au club.

Bien que le Fonds d’investissement public saoudien possède déjà Newcastle United, L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que les Qataris prévoient qu’un consortium saoudien lancera une offre pour devenir les propriétaires majoritaires de Manchester United.

En novembre, les propriétaires actuels de Manchester United, la famille Glazer, ont déclaré qu’ils envisageaient de vendre le club alors qu’ils “exploraient des alternatives stratégiques”, qui auraient également pu inclure de nouveaux investissements.

Au cours du même mois, le ministre saoudien des sports a confirmé que le gouvernement de l’État soutiendrait une offre du secteur privé.

Il a dit Bbc Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet): “Nous le soutiendrons certainement le cas échéant [Saudi] le secteur privé entre en jeu, car nous savons que cela aura une incidence positive sur les sports au sein du royaume.

“Mais s’il y a un investisseur prêt à le faire et que les chiffres s’additionnent, pourquoi pas?”

Jusqu’à présent, Ineos de Sir Jim Ratcliffe est le seul soumissionnaire potentiel à déclarer officiellement son intérêt à acheter Manchester United.

Auparavant, des rapports suggéraient que QSi était intéressé par l’achat de Manchester United. Cependant, avec Raine Group – la banque d’affaires conseillant exclusivement Manchester United dans la vente du club – espérant vendre au cours du premier trimestre de cette année et les complications liées aux règlements de l’UEFA, il est peu probable que QSI soit en mesure de déposer une offre à temps.

En effet, QSi insiste sur son engagement envers le PSG, et les règlements de l’UEFA stipulent que si deux clubs ont le même propriétaire majoritaire et se qualifient pour la même compétition, une seule équipe est autorisée à participer. Par conséquent, si QSi possédait à la fois Manchester United et le PSG et que les deux équipes se qualifiaient pour la Ligue des champions, seule sa propre équipe pourrait entrer.

Le Qatar a dit L’athlétisme c’était une “situation évolutive”, cependant, ce qui suggère que de nombreux résultats sont encore disponibles.

Le résultat le plus probable est peut-être que QSi acquiert une participation minoritaire dans Tottenham. En janvier, le président de QSi, Nasser Al-Khelaifi, aurait eu des entretiens avec le président de Tottenham, Daniel Levy, sur la possibilité d’un investissement, bien que le club nie ces informations.

Cependant, une participation minoritaire n’affecterait pas les règlements de l’UEFA, les Spurs semblant accueillir un investissement supplémentaire dans le club.