Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a exhorté son équipe à devenir plus streetwise s’ils veulent rester dans la course au titre de Premier League cette saison.

Solskjaer a révélé lundi que le délégué du match avait rapporté que son équipe avait été au bout de deux mauvaises décisions lors de la défaite 2-1 contre Sheffield United et le Norvégien pense que ses joueurs auraient pu forcer l’arbitre Peter Barnes à repenser s’ils avaient mis plus de pression. sur les officiels sur le terrain.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: les échecs de Man United à Arsenal semblent familiers

« Je n’ai aucun problème avec l’erreur humaine, absolument aucun problème, et je comprends pourquoi les décisions ont été prises », a déclaré Solskjaer.

« Malheureusement, ils sont allés contre nous et ils se sont trompés. Peut-être que nous aurions dû faire plus d’histoires à ce sujet. Nous sommes un groupe de gentils gars. Peut-être que nous aurions dû vraiment nous accrocher à cela ou les faire regarder avant le match. recommencé, ce sont donc des choses dont nous devons apprendre et utiliser comme motivation ou énergie. «

Après avoir pris un point sur les matchs contre Sheffield United et Arsenal, United cherchera à revenir à la victoire lorsque Southampton visitera Old Trafford mardi.

La victoire prendrait le niveau de l’équipe de Solskjaer aux points avec les leaders de Manchester City avant leur voyage à Burnley mercredi, mais le patron de United insiste sur le fait qu’il ne sera pas obligé de se concentrer sur ce que font les rivaux au titre.

« Nous ne pouvons contrôler que nos propres performances, nos propres résultats », a déclaré Solskjaer. «C’est notre objectif.

« C’est très ennuyeux, mais il faut se concentrer sur le prochain. La saison est si serrée, si proche, tant de facteurs décisifs. Tant que vous vous concentrez sur votre performance et que vous ne vous inquiétez pour personne d’autre.

« Nous ne pouvons pas penser à la course au titre. Nous ne pouvons pas penser à ce qui se passera en mai. Je ne vais pas être entraîné dans la course au titre dont vous parlez. Je n’en ai pas du tout parlé. »