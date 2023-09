Manchester United a été averti qu’il risquait de « nuire mentalement » à Jadon Sancho par Jamie O’Hara, qui est furieux du traitement réservé au joueur.

Dans une déclaration de 21 mots, Man United a annoncé jeudi que l’attaquant Sancho s’entraînerait loin de la première équipe en raison d’un « problème de discipline ».

5 L’avenir de Sancho au club semble désormais terminé Crédit : Getty

Ceci fait référence au démenti public par Sancho des affirmations du manager des Red Devils, Erik ten Hag, selon lesquelles il avait été exclu de l’équipe de la journée pour leur dernière sortie en raison de ses performances lors des séances d’entraînement n’étant pas assez bonnes.

Sancho est retourné à Carrington cette semaine et a depuis supprimé la déclaration ripostant à Ten Hag et a eu des discussions de confrontation avec Ten Hag.

Il a été suggéré que Sancho avait refusé de s’excuser auprès du Néerlandais, ce qui n’a pas été nié par Man United. talkSPORT comprend que la réunion ne s’est pas déroulée comme espéré ou prévu.

O’Hara admet que la décision de Sancho de publier une déclaration n’était pas la meilleure décision, mais ne peut pas croire que la punition ait été infligée.

L’animateur de talkSPORT a parlé d’une expérience similaire qu’il a vécue chez les Wolves et de la façon dont cela l’a rendu déprimé.

« Je pense que ce qu’ils lui font est dégoûtant », a déclaré O’Hara sur The Sports Bar.

« Je sais qu’il a fait une déclaration, que ce soit la bonne chose à faire ou non… mais Ten Hag avait-il raison de le déterrer alors qu’il n’était même pas impliqué dans le groupe ?

« Nous savons tous que Jadon Sancho doit être meilleur sur le terrain de football. Et pour y parvenir, il lui permet de recommencer à jouer au football, de s’entraîner et d’apprécier son football.

5 Sancho a eu du mal à être à la hauteur du prix de 73 millions de livres sterling que Man United a payé pour lui à l’été 2021. Crédit : Getty

« Ce qu’ils lui font en ce moment ne permettra jamais à Jadon Sancho de retrouver son meilleur niveau. Tout ce que vous allez faire, c’est endommager mentalement le joueur de football et le faire se sentir pire qu’il ne le fait déjà.

« Je l’ai eu chez Wolves. C’est le pire sentiment qui soit. Vous êtes exclu du groupe, on vous fait sentir que vous n’êtes pas désiré, comme si vous ne représentiez rien pour personne et c’est déprimant.

« Cela m’a rendu déprimé et je suis sûr que Jadon Sancho a des difficultés en ce moment, il a déjà eu des problèmes de santé mentale.

« Si Manchester United peut dire qu’il est un ambassadeur de la santé mentale et qu’il fait toutes ces choses sur la santé mentale au sein de son groupe et de sa communauté, puis qu’il fait cela à son propre joueur, ils devraient avoir honte d’eux-mêmes.

5 Les commentaires et la réaction de Sancho n’ont pas été bien accueillis par Ten Hag Crédit : AFP

5 O’Hara est furieux de la façon dont Sancho a été ostracisé

« Ils ne devraient pas faire ça de nos jours… nous savons tous que cela s’est produit dans le passé, mais vous ne pouvez plus le faire, surtout pour un jeune joueur qui a déjà traversé des problèmes de santé mentale. »

Le co-animateur du Sports Bar, Jason Cundy, a révélé qu’il avait rencontré un problème similaire à celui de Sancho lorsqu’il était à Tottenham, la situation devenant si mauvaise qu’il a contacté l’Association des footballeurs professionnels.

Cundy pense que cette décision signifie que Man United a abandonné le joueur de 23 ans.

« J’ai dû appeler la PFA, j’étais chez les Spurs à ce moment-là et je voulais y aller et à la fin, ils m’ont simplement ostracisé », a déclaré Cundy.

« Ce qu’ils font, ils essaient de briser votre esprit, ils essaient de briser votre volonté, ils essaient de vous broyer. Donc à la fin, vous avez presque l’impression de sortir du club en rampant.

5 Cundy s’est également inspiré de ses expériences de bannissement dans un club.

« Je ne l’ai pas toléré, j’ai téléphoné à la PFA. Je leur ai dit qu’ils me mettaient en contact avec les enfants, l’équipe de jeunes.

« Ils essaient de vous gêner autant que possible pour essayer de vous écraser et vous devez simplement rester fort. Vous devez rester résilient et lorsque vous entrez, vous devez vous assurer que vous êtes faites de votre mieux parce que tout ce qu’ils veulent, c’est vous briser et vous faire avancer.

« Quand je vois cette déclaration, je pense que c’est ce qu’ils essaient de faire.

« En fait, ils ne peuvent pas vous obliger à vous entraîner seul, vous devez vous entraîner en groupe. Vous devez vous entraîner avec au moins deux joueurs.

« La PFA interviendra et s’en assurera parce que c’est cruel. Ce sont des athlètes… ils doivent s’entraîner avec les joueurs, il doit y avoir une interaction.

« S’il a dépassé les bornes, il doit être placé dans un groupe de joueurs, vous ne pouvez pas l’ostraciser. Vous ne pouvez pas. »

Cundy a poursuivi: « Voici comment je vois cette situation. La relation s’est tellement rompue, d’après ce que nous savons, il est l’un des joueurs les mieux payés du club, ils veulent qu’il soit retiré de la masse salariale et ils veulent qu’il parte. Il leur a coûté cher. trop d’argent.

« Pour l’instant, personne ne veut de lui, semble-t-il. La fenêtre de transfert est passée, ils ne peuvent pas le faire avancer, alors maintenant ils doivent le forcer à partir. C’est à ça que ça me semble. »