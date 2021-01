La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Ligne de saut United pour la signature d’Upamecano

Manchester United devrait battre Liverpool et d’autres à la signature du défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano, rapporte The Sun.



Le patron d’Anfield, Jurgen Klopp, avait ciblé Upamecano pour renforcer sa défense, même si Liverpool était catégorique de ne pas poursuivre le joueur de 22 ans en janvier en raison de contraintes budgétaires. Et maintenant, Ole Gunnar Solskjaer est sur le point d’intervenir, bien que la clause de libération d’Upamecano ne puisse être activée que pendant l’été.

United avait repéré le défenseur pendant plus d’un an et était sur le point de le débarquer l’été dernier. Cependant, ils ont été forcés de prendre du recul lorsque le père du joueur a commencé à faire des demandes supplémentaires. Maintenant, ils se sentent mieux placés pour débarquer leur homme, selon le rapport.

Liverpool a été critiqué pour ne pas avoir trouvé de remplaçant pour Virgil van Dijk ou Joe Gomez, une décision qui pourrait pourtant s’avérer coûteuse dans la course au titre.

United envisagerait également le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane, qui souhaite quitter le Bernabeu.

Dzeko a son choix pour une sortie probable de la Roma

Edin Dzeko est lié à un départ de la Roma après s’être brouillé avec le patron Paulo Fonseca, et Calciomercato rapporte qu’un transfert à la Juventus en prêt est très probable.

Cependant, le site italien associe également l’attaquant bosniaque à un transfert au Paris Saint-Germain ou à l’Internazionale, après avoir été exclu du côté pour affronter Spezia samedi.

Dzeko aurait été informé qu’il pouvait partir avant la fin du mois de janvier car il est peu probable que Fonseca change son approche tactique.

Et la Juve, qui souhaite ajouter un quatrième attaquant, semble être en tête de la file d’attente. Andrea Pirlo était désireux de signer Dzeko cet été et pourrait maintenant avoir plus de chances d’atterrir l’homme qu’il pense pouvoir aider le Bianconeri bataille sur trois fronts.

Le PSG et l’Inter considèrent également Dzeko comme une option parfaite à court terme pour couvrir leurs propres forces offensives.

L’avenir de Lingard sera décidé après le match nul de la Coupe de Liverpool

Attaquant de Manchester United Jesse Lingard est recherché en prêt par Newcastle United, West Bromwich Albion et Sheffield United, mais son avenir ne sera décidé qu’après le match de FA Cup de son équipe avec Liverpool (diffusé en direct le 23 janvier à 13 h HE sur ESPN + aux États-Unis), rapporte le courrier quotidien.

Solskjaer de United est impatient de voir le résultat du match et d’évaluer les futurs matches potentiels de United avant de s’engager dans une décision sur l’international anglais.

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a désespérément besoin de renforts après que son équipe a prolongé sa récente course lamentable à 10 matchs sans victoire dans une défaite contre Aston Villa samedi. Bruce tient à débarquer Lingard ainsi que Leicester City Hamza Choudhury.

Lingard est dans une forme incohérente depuis un an, et bien qu’il ait participé à la victoire de United au troisième tour de la FA Cup contre Watford, il n’a pas encore joué en Premier League cette saison.

Cependant, si United se retrouvait dans la FA Cup et la course au titre de Premier League, ainsi qu’en Europa League, Solskjaer pourrait bien avoir le sentiment qu’il a besoin d’une couverture en cas de blessure.

Tap-ins

– Everton souhaite signer l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao, mais ils devront offrir plus que les 30 millions d’euros déjà rejetés par le Rossoneri, rapporte Calciomercato. Les chefs milanais ont rejeté l’offre initiale des Toffees et ont déclaré que leur évaluation du joueur de 21 ans était beaucoup plus élevée.

– West Ham United espère signer Odsonne Edouard du Celtic avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier, mais le joueur aurait envie de déménager ailleurs, rapporte le Daily Star. Le patron de West Ham, David Moyes, veut désespérément remplacer Sébastien Haller, qui a rejoint l’Ajax plus tôt ce mois-ci, et Edouard fait parfaitement l’affaire avec 74 buts en 151 matchs pour le Celtic. West Ham est prêt à offrir 35 millions de livres sterling.

– Barcelone veut signer Juan Bernat du PSG cet été, selon Mundo Deportivo. Le contrat du défenseur prend fin le 30 juin, et bien qu’il soit blessé au genou, il reste très en tête de l’agenda du club catalan pour la saison prochaine.

– On pense qu’Arsenal et Burnley se battent pour le défenseur de Stoke Nathan Collins, avec les Clarets apparemment favoris pour débarquer le jeune évalué à 10 millions de livres sterling, selon The Sun. Le joueur de 19 ans est le premier choix de Burnley pour remplacer James Tarkowski et représenterait une signature à long terme qui correspond bien à la vision des nouveaux propriétaires américains.