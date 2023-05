Manchester United devance Bournemouth et Liverpool fait match nul contre Aston Villa

Manchester United est à une distance touchante d’un retour en Ligue des champions après avoir battu Bournemouth 1-0 samedi pour renforcer sa place dans le top quatre de la Premier League.

La victoire – scellée par le coup de pied à bout portant de Casemiro à la neuvième minute – a permis à United de prendre trois points d’avance sur Liverpool, cinquième, qui a fait match nul 1-1 avec Aston Villa et n’a plus qu’un match à jouer.

United n’a besoin que d’un point lors de ses deux derniers matchs, à domicile contre Chelsea et Fulham, pour revenir en Ligue des champions après une absence d’une saison. Ce serait encore un autre point positif pour United dans une solide première saison sous la direction de l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag, qui a déjà guidé l’équipe vers le trophée de la Coupe de la Ligue anglaise ainsi qu’une place en finale de la FA Cup contre Manchester City le 3 juin.

Être en Ligue des champions devrait voir United attirer de plus grands noms dans la fenêtre de transfert de l’intersaison, tout en ajoutant plus de valeur à un club qui est à vendre et qui fait l’objet d’offres du Qatar et du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

Il était peut-être approprié qu’un but de Casemiro rapproche United de cette place parmi les quatre premiers, le milieu de terrain brésilien jouant un rôle influent depuis qu’il a rejoint le Real Madrid l’année dernière et a dirigé le match au Vitality Stadium.

Son but est venu d’une rare incursion vers l’avant. Christian Eriksen a coupé une passe au-dessus de la défense et dans la surface de réparation vers Casemiro, qui a réagi au ballon en déviant légèrement un joueur de Bournemouth en ajustant son corps et en volleyant de manière acrobatique sur le poteau dos au but.

United était sans Marcus Rashford en raison d’une maladie et cela a eu un impact sur la menace offensive des visiteurs contre une équipe de Bournemouth déjà à l’abri de la relégation et avec peu de choses à jouer.

United avait besoin d’un arrêt avec ses jambes par David De Gea du remplaçant Kieffer Moore pour préserver la feuille blanche et gagner.

Liverpool 1-1 Aston Villa

Roberto Firmino a maintenu la candidature de Liverpool pour le football de la Ligue des champions la saison prochaine suspendue à un fil alors que le Brésilien a fait ses adieux à Anfield avec un égaliseur tardif lors d’un match nul 1-1 contre Aston Villa samedi.

Le Brésilien a inscrit son 110e but à Liverpool à une minute de la fin de son dernier match à domicile pour le club.

Mais un point n’a pas fait grand-chose pour les faibles chances des Reds de traquer Newcastle et Manchester United pour une place parmi les quatre premiers, car ils n’ont plus besoin que d’un seul point de leurs deux matchs restants pour garantir le football de la Ligue des champions.

Un point augmente également les chances de Villa de revenir en Europe pour la première fois depuis 2010.

Le mouvement d’Unai Emery a un point d’avance sur Tottenham en septième position avec une victoire sur Brighton lors de leur dernier match le week-end prochain, assez bon pour assurer au moins le football de la Ligue de conférence Europa la saison prochaine.

Une séquence de sept victoires consécutives avait maintenu les chances de Liverpool d’atteindre la Ligue des champions.

Mais cette course avait masqué une campagne désespérément médiocre des hommes de Jurgen Klopp, qui ont frôlé un quadruple sans précédent de trophées la saison dernière.

Cette fois, il n’y aura probablement même pas la consolation d’un top quatre pour une saison sans trophée, ce qui pourrait avoir un impact sur le budget de Klopp sur le marché des transferts pour une reconstruction estivale.

Cela aurait pu être pire pour les hôtes car Villa a raté un penalty en première mi-temps tiré par Ollie Watkins.

L’international anglais a remporté le coup de pied en devançant Ibrahima Konate et a été renversé par le Français.

Mais le mauvais record de pénalités de Watkins s’est poursuivi alors qu’il s’est échappé pour manquer pour la cinquième fois en neuf tentatives dans sa carrière.

Villa, n’a pas eu à attendre longtemps pour l’ouverture du score car la finition cool de Jacob Ramsey au deuxième poteau a permis à Douglas Luiz de centrer à la 27e minute.

Klopp purgeait le premier d’une interdiction de ligne de touche de deux matches après avoir mis en doute l’intégrité de l’arbitre Paul Tierney après la victoire de son équipe sur Tottenham le mois dernier.

La présence de l’Allemand a été manquée dans une performance terne, mais Klopp aurait pu se retrouver dans d’autres ennuis s’il avait été sur la ligne de touche alors que deux décisions majeures allaient à son encontre.

Tout d’abord, Tyrone Mings a survécu à un contrôle VAR pour un carton rouge pour un défi élevé qui a laissé des marques de clous sur la poitrine de Cody Gakpo.

Gakpo a ensuite eu le ballon dans le filet à l’heure de jeu après une ruée vers le but.

Mais après un autre long examen VAR, l’arbitre John Brooks a décidé que le rôle de Virgil van Dijk dans la préparation d’une position de hors-jeu était dans la même phase de jeu et le but a été exclu.

Firmino a été présenté depuis le banc à 20 minutes de l’heure et tout ce qui manquait à une finition de conte de fées était un vainqueur de Liverpool après avoir ramené à la maison le centre de Mohamed Salah.

Mais Villa a tenu plus de 10 minutes de temps d’arrêt pour quitter Newcastle et Manchester United avec le champagne sur la glace.

Newcastle peut décrocher le football de la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans en accueillant Leicester lundi.

United a deux matchs à domicile contre Chelsea et Fulham pour faire le travail lors de la première saison d’Erik ten Hag.

