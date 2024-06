Manchester United derrière Tottenham dans la lutte pour recruter un attaquant de renom lors d’un transfert estival de 60 millions de livres sterling

Manchester United cherche à apporter des renforts cet été lors du premier mercato de Sir Jim Ratcliffe, mais serait derrière Tottenham Hotspur dans la course pour recruter l’un des attaquants les plus excitants de la Premier League.

United et les Spurs seront tous deux en Ligue Europa la saison prochaine, l’équipe d’Ange Postecoglou réservant sa place grâce à une cinquième place en Premier League.

United a terminé huitième du classement et semblait affronter la campagne 2024/25 sans football européen.

Cependant, grâce à sa victoire en FA Cup après une victoire 2-1 sur son rival de Manchester City, l’équipe d’Erik ten Hag a réservé sa place en Ligue Europa la saison prochaine.

Ce faisant, United a relégué Chelsea à jouer dans la Ligue Europa Conférence, tandis que Newcastle United n’aura désormais plus de football européen lors de la prochaine campagne, bien que les deux équipes terminent au-dessus de United au classement de la Premier League.

La hiérarchie de United a une décision à prendre concernant l’avenir de Ten Hag et si le Néerlandais restera à Old Trafford pour la dernière année de son contrat actuel, ou si Sir Jim Ratcliffe choisira de faire un changement dans l’abri.

Quel que soit le patron de United pour le début de la saison prochaine, il est clair que des renforts offensifs sont nécessaires après une huitième place et une différence de buts finale négative.

Et l’attaquant de Crystal Palace, Eberechi Eze, a été associé à un transfert à Old Trafford après une saison impressionnante à Selhurst Park.

Le joueur de 25 ans a marqué 11 buts en 27 matchs de Premier League et a été inclus dans la dernière équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2024 cet été.

Mais United semble actuellement être en retrait lorsqu’il s’agit d’essayer de signer Eze, car Le soleil rapporte que les Spurs sont actuellement en avance sur le club d’Old Trafford pour tenter d’inciter l’attaquant à faire un changement cet été.

Les amis et la famille d’Eze ont été aperçus dans la suite d’accueil de l’agence du joueur au Tottenham Hotspur Stadium vers la fin de la saison dernière.

United veut faire d’Eze une signature de « marque » cet été, l’attaquant de Palace ayant une clause libératoire de 60 millions de livres sterling dans son contrat.

Mais il se peut que les Spurs aient le dessus à l’heure actuelle, et disposent potentiellement d’un budget plus important pour financer la signature d’Eze, car ils n’ont pas à se soucier trop de se rapprocher des règles de profit et de durabilité, contrairement à United qui aura probablement à vendre cet été pour financer tout ajout important à l’équipe.

Il sera intéressant de voir ce qui se passera avec l’avenir d’Eze cet été.

