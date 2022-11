Manchester United demandera des conseils juridiques au milieu de la mutinerie de Ronaldo – médias

Cristiano Ronaldo a saccagé le club dans une interview explosive avec Piers Morgan

Manchester United doit demander un avis juridique avant d’offrir une réponse complète à l’interview sensationnelle de Cristiano Ronaldo avec l’animateur de télévision britannique Piers Morgan, dans laquelle le joueur a affirmé qu’il avait été “trahi» par le club et a admis qu’il n’avait aucun respect pour le manager Erik ten Hag.

La nouvelle de l’interview non autorisée du joueur de 37 ans avec Morgan sur TalkTV, qui devrait être entièrement diffusée dans les prochains jours, a surpris le club, plusieurs personnalités dans ses couloirs de pouvoir étant furieuses contre les Portugais. l’insubordination de la star.

Dans de brefs clips diffusés en ligne, Ronaldo affirme avoir été maltraité par le club de football et dit qu’il se sent expulsé des Red Devils.

Il a également visé la direction du club et son meilleur buteur de tous les temps, Wayne Rooney, qui a vivement critiqué le comportement de Ronaldo ces derniers mois.

United n’a pas encore offert de réponse complète à l’interview de Ronaldo, mais a annoncé lundi qu’il “examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis» – avec la publication britannique Sky Sports suggérant que le club recherche des conseils juridiques pour établir ses options.

Dans un tweet supprimé depuis, l’avocat du contentieux et du sport David Seligman a déclaré que Manchester United serait probablement dans son droit d’annuler le contrat de Ronaldo à Old Trafford, faisant de lui le footballeur le plus en vue de l’histoire à être limogé par son club.

“Après cet entretien, Man United aurait probablement des motifs de résilier le contrat de Ronaldo – violation substantielle du devoir implicite de confiance et de confiance ainsi que des conditions expresses concernant la mise [the] club en discrédit», a écrit Seligman.

Il est entendu que Ronaldo n’aurait droit à aucune forme de compensation financière s’il était établi avec succès qu’il avait commis une faute ou une négligence.

Les règles de la FIFA stipulent qu’aucune indemnisation n’est requise si un contrat est résilié dans ces circonstances.

“Je me sens trahis.” EXCLUSIF : Cristiano Ronaldo dit à Piers Morgan qu’il a l’impression d’être expulsé de Manchester United dans une interview explosive. 90 Minutes avec Ronaldo. Mercredi et jeudi à 20h sur TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 – Piers Morgan non censuré (@PiersUncensored) 13 novembre 2022

Pendant ce temps, Piers Morgan a expliqué comment l’interview controversée a vu le jour.

“Eh bien, Cristiano m’a demandé de le faire – aussi simple que ça», a déclaré l’animateur de télévision controversé.

“Je ne lui ai pas demandé, il m’a demandé.

“Tout était très récent. Il y pense depuis un moment. Je pense que ce n’est un secret pour personne qu’il a ressenti une profonde frustration à propos de ce qui s’est passé à United au cours de la dernière année.

“Il a estimé qu’il était temps de parler. Il sait que ça allait être incendiaire, il sait que ça va secouer certaines cages, mais il sent aussi qu’il devrait faire ça.

“Il sait que les gens le critiqueront, mais il sait aussi que ce qu’il dit est vrai.

“Parfois la vérité blesse.”