Manchester United demande un plafond salarial strict à l’échelle européenne dans le football féminin

La responsable de la planification de groupe à Manchester United, Francesca Whitfield, a appelé à un plafond salarial strict à l’échelle européenne dans le football féminin pour améliorer la compétitivité.

Il n’y a pas de réglementation financière dans la Super League féminine, à part un plafond salarial souple.

S’exprimant lors du premier sommet du football féminin organisé par l’Association européenne des clubs, Whitfield a déclaré : « Nous devrions chercher à adopter une réglementation financière beaucoup plus tôt dans le football féminin que nous ne l’avons fait dans le football masculin pour empêcher cet écart de se creuser.

Mercato féminin été 2023 – toutes les offres des cinq meilleures ligues européennes En savoir plus

« Actuellement, dans la WSL, nous avons un système de plafond salarial qui correspond à 40 % des revenus, mais qui inclut les revenus du club parent, ce qui signifie que les grands clubs bénéficient naturellement des offres de maillots du côté masculin, ce qui crée un écart qui affecte le produit. Cela ne peut pas être quelque chose que nous traitons uniquement au niveau national, cela doit être quelque chose que nous traitons au niveau européen. »

Les règles du fair-play financier de l’UEFA ont été introduites en 2009 lorsque l’instance dirigeante a découvert que plus de la moitié des clubs européens avaient des pertes financières et que 20 % étaient en danger financier. Les règles permettent aux clubs masculins de subir des pertes de 60 millions d’euros sur une période de trois ans et de s’engager à un plafond de dépenses sur les salaires, les transferts et les honoraires des agents à 70% du total des revenus d’ici 2025-26. Il a ensuite été admis qu’il serait difficile pour les clubs d’atteindre ces objectifs et une mise en œuvre progressive a donc été convenue, avec un pourcentage fixé à 90 % des revenus en 2023-24, 80 % en 2024-25 et 70 % en 2025-26. .

Pendant ce temps, les règles distinctes de la Premier League autorisent des pertes totales de 105 millions de livres sterling sur une période de trois ans.

« Nous ne pouvons pas simplement imiter ou reproduire ce que nous avons fait chez les hommes », a déclaré Whitfield. « Le jeu est dans un espace différent et nous devons nous assurer que nous pouvons investir, mais nous devons également attirer des investissements et les petits clubs ne sont pas en mesure d’investir à ce niveau, alors comment pouvons-nous les encourager à le faire si ce n’est pas juste terrain de jeu? Ils ne peuvent jamais être compétitifs avec la façon dont les choses sont.

«Par exemple, quelque chose comme un système d’ancrage où cela crée des règles du jeu plus équitables ou même quelque chose qui ressemble aux sports américains où vous avez un plafond salarial strict, puis peut-être des joueurs franchisés qui s’assoient en dehors du plafond salarial parce que cela met un couvercle sur l’inflation des transferts et des salaires que nous constatons et contribue à l’écart entre les grands et les petits clubs. Cela ne fera qu’empirer et affectera l’avenir du jeu. »

Whitfield a également exprimé sa frustration que Manchester United doive «dépenser suffisamment pour suivre et défier nos homologues», ajoutant: «La minute où l’un d’entre eux dépensera un peu plus ou sera prêt à payer des frais de transfert record, alors nous devons égaler ça et c’est là que la question devient: ‘Quel est le bon niveau?’”

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Déplacer les poteaux de but Newsletter hebdomadaire gratuite Informatif, passionné, divertissant. Inscrivez-vous dès maintenant à notre tour d’horizon hebdomadaire du football féminin. « , »newsletterId »: »moving-the-goalposts », »successDescription »: »Nous vous enverrons Moving the Goalposts chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Les commentaires interviennent après que United a annoncé le départ de l’attaquante anglaise Alessia Russo ce mois-ci à la fin de son contrat. Russo a fait l’objet de deux offres de record du monde d’Arsenal en janvier et on pense qu’il y a eu des frustrations face à l’offre tardive de United d’égaler l’accord sur la table d’Arsenal dans l’avant-dernière semaine de la saison.

Cependant, Whitfield a déclaré que les coûts des salaires et des frais de transfert dépassaient la croissance des revenus et qu’il était « difficile de savoir quand cela pourrait rattraper son retard et quand les revenus viendront de manière organique dans le football féminin ».